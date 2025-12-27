Makhachev reveló que la UFC le ofreció pelear en enero y cree que el rival era Michael Morales

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Islam Makhachev, vigente campeón del peso wélter de la UFC, reveló en una entrevista reciente que la organización le ofreció una pelea para enero de 2026.

Aunque nunca le comunicaron el nombre de su posible rival, el daguestaní está convencido de que se trataba del ecuatoriano Michael Morales.

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La declaración se volvió viral este sábado 27 de diciembre, luego de difundirse en Ushatayka, medio al que Makhachev confesó:

“Ellos no me dijeron el nombre, pero honestamente creo que era Morales. Esa es mi opinión.”

Pese a la posibilidad, el campeón rechazó la oferta porque se encontraba aún en campamento y no tenía intención de volver tan pronto al octágono.

“Les dije que no quiero pelear en enero. Será después del Ramadán, seguramente en abril, mayo o junio”, añadió Makhachev.

El ruso se coronó campeón wélter el pasado 15 de noviembre, cuando derrotó por decisión unánime a Jack Della Maddalena.

Antes había dominado la categoría de peso ligero, pero decidió subir de división para buscar nuevos retos.

🚨 Islam Makhachev is eyeing a return after Ramadan, targeting a fight in April/May/June



He reveals he was offered a fight for January but turned it down, and he believes it would've been against Michael Morales 👀



(via Ushatayka) pic.twitter.com/3uWjnWK2lT — Championship Rounds (@ChampRDS) December 27, 2025

Michael Morales sí quiere enfrentar a Makhachev

Mientras Makhachev puso pausa a su regreso, el ecuatoriano Michael Morales dejó claro que su objetivo es pelear por el título en 2026.

La cuenta oficial de UFC en español lanzó una encuesta preguntando a los fanáticos: ¿contra quién debería pelear Morales el próximo año?, el pasado 24 de diciembre.

Entre los comentarios aparecieron nombres como Ian Garry, Carlos Prates e incluso el propio Makhachev.

Lo que nadie esperaba es que el mismo Morales respondiera la dinámica.

El ecuatoriano compartió la publicación en sus historias de Instagram y escribió: “Contra Islam Makhachev.”

Michael Morales, Top 4 del ranking wélter

El ecuatoriano cerró el 2025 como una de las revelaciones de la UFC. Su invicto, su potencia de nocaut y su enorme crecimiento lo han llevado al puesto número 4 del ranking de peso wélter.

Actualmente, la parte alta de la división está conformada por:

Jack Della Maddalena Shavkat Rakhmonov Ian Garry Michael Morales

Su ascenso se consolidó tras noquear a Sean Brady en apenas 3 minutos y 27 segundos del primer asalto, uno de los resultados más contundentes de su carrera.

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