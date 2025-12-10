El peleador ecuatoriano de la UFC Michael Morales generó expectativa al compartir en redes una imagen junto al campeón Islam Makhachev, este 10 de diciembre del 2025.

El contenido provocó entusiasmo inmediato entre sus seguidores, quienes esperan que la pelea pueda concretarse en 2026.

Más noticias:

Michael Morales comparte imagen con Islam Makhachev

En la publicación aparece Michael Morales junto a Islam Makhachev y el cinturón mundial de la UFC en el centro, recreando el estilo de los afiches promocionales del campeonato en esa empresa.

Aunque la imagen no corresponde a un anuncio oficial, los hinchas reaccionaron con mensajes de apoyo y deseo de ver al ecuatoriano disputar el título.

La fotografía estuvo acompañada del mensaje “Mantén tu corazón ardiendo”, frase que aumentó la emoción entre los aficionados.

¿Está Michael Morales cerca de una pelea por el título?

A sus 26 años, Michael Morales ocupa el puesto número 4 del ranking mundial del peso wélter del UFC. Esta ubicación lo perfila como uno de los contendientes inmediatos al cinturón que actualmente posee el ruso Islam Makhachev, de 34 años.

Sin embargo, en esa misma ruta al combate titular se encuentran también Jack Della Maddalena (1), Ian Machado Garry (2) y Shavkat Rakhmonov (3), quienes encabezan la división por delante del ecuatoriano.

Te puede interesar: Ecuador lleva 30 años en la UFC con peleadores que hacen historia

El ascenso de Morales tras su victoria sobre Sean Brady

El impulso más reciente de Michael Morales llegó con su triunfo sobre Sean Brady, a quien derrotó por nocaut técnico en menos de un asalto. Solo tres minutos y 27 segundos necesitó el orense para conectar golpes precisos a su rival y enviarlo a la lona.

Esa victoria lo catapultó en posiciones en la clasificación, elevándolo al top 5 y dejándolo por encima de figuras como Leon Edwards y Kamaru Usman, entre otras. Al mismo tiempo, Brady descendió del segundo al séptimo puesto.

Top 15 del peso wélter del UFC

Jack Della Maddalena Ian Machado Garry Shavkat Rakhmonov Michael Morales Belal Muhammad Carlos Prates Sean Brady Kamaru Usman Leon Edwards Joaquin Buckley Gabriel Bonfim Gilbert Burns Colby Covington Geoff Neal Daniel Rodriguez