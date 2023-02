Luis Zubeldía: 'Edgardo Bauza es más grande que cualquier copa o torneo'

El argentino Luis Zubeldía, técnico de Liga. Foto: LDU

Redacción Bendito Fútbol

Edgardo 'Patón' Bauza es uno de los nombres icónicos de Liga de Quito y un antecesor de Luis Zubeldía, que actualmente dirige a los albos y quien e deshizo en elogios para su colega.

Hasta ahora, ningún entrenador ha podido volver a conseguir en el país y la 'U' lo que logró Bauza. El argentino, además de contar con dos títulos nacionales en su haber, ganó la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.



A día de hoy, Luis Zubeldía es quien dirige a los albos. El gaucho también tiene como objetivo darle un nuevo título a la escuadra azucena y, de ser posible, que sea internacional.



En su último choque amistoso, el equipo que dirige el argentino venció a Aucas. La escuadra universitaria se impuso por un marcador de 4-1 a los orientales en la Copa de Campeones Edgardo Bauza, torneo amistoso de pretemporada que lleva el nombre del exDT.



En diálogo con los medios de comunicación, Zubeldía se refirió a su compatriota, quien en enero celebró su cumpleaños 65. Allí, el entrenador ponderó su legado y lo que significa para él en relación al nombre del campeonato.



"Bauza es un fenómeno. Es mucho más grande que cualquier copa o torneo", manifestó el argentino. Posteriormente se refirió a su victoria y a la pretemporada de Liga.

Expectativas y desempeño de Liga en pretemporada

Después de la victoria, Zubeldía destacó el triunfo por goleada de su equipo. A su vez, se mostró satisfecho con el plantel que cuenta de cara la campaña venidera.



El estratega manifestó que se debe tener calma y seguridad en las acciones. Asimismo, prefirió no especular en torno a los resultados al tratarse de una pretemporada y se refirió a las decisiones que toma en tales partidos.



"Cuando arranque el torneo, el margen de error en un equipo como Liga es mínimo. Al entrenador se le perdona poco y nada. Para eso necesito correr ciertos riesgo de búsqueda. Que los jugadores entiendan que queremos ganar estos partidos pero que también hay que buscar otras cosas. Tenemos buenas individualidades, no sé si mejor o peor que otrosequipos, pero yo me siento a gusto con lo que tenemos," concluyó.

Visita nuestros portales: