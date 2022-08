LigaPro respalda a los árbitros y se suspenden los partidos

Imagen referencial de un árbitro que saca la tarjeta roja. Foto: archivo / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

La LigaPro hizo público un comunicado sobre la agresión a Álex Cajas, juez central del Macará vs. Aucas. Lo hizo este domingo 21 de agosto de 2022. Ahí se solidarizaron con el referí ecuatoriano y respaldan "al gremio arbitral ante cualquier acto de agresión" en su contra, dice la primera parte del texto.



Aseguraron que es "inaceptable" el hecho suscitado en el Bellavista de Ambato al que repudian desde todos los puntos de vista.



La noche del 20 de agosto Álex Cajas fue agredido con un golpe de puño en su rostro por Héctor Lautaro Chiriboga, preparador de arqueros de Macará y exjugador de equipos como Liga de Quito, El Nacional y el propio Macará.



La LigaPro aseguró que su Comité Disciplinario "actuará conforme a la actual normativa del reglamento disciplinario" de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aplicado en sus competiciones.



Finalmente, adelantaron que "es necesario" impulsar cambios al reglamento disciplinario "para aumentar y endurecer las penalizaciones por estos actos de violencia".

Se suspende el fútbol

La reprochable agresión al juez central Álex Cajas obligó a la Asociación Ecuatoriana de Árbitros a tomar la decisión de paralizar su trabajo.



Este 21 de agosto dieron a conocer que no dirigirán los cuatro partidos restantes de la séptima fecha de la segunda fase de la LigaPro Serie A de Ecuador.



Así se divulgó en un carta firmada por Luis Muentes, presidente del gremio arbitral y que fue dirigida a Roger Zambrano, titular de la Comisión Nacional de Árbitros.



“Ante la cobarde y salvaje agresión de la que ha sido objeto nuestro compañero Álex Cajas y, en reunión telemática, (….) hemos decidido no presentarnos a dirigir los cuatro partidos que restan”.



Los partidos que aún restan por jugarse de la séptima fecha son Delfín vs. Mushuc Runa, Universidad Católica vs. 9 de Octubre, Emelec vs. Deportivo Cuenca y Guayaquil City vs. Independiente del Valle.