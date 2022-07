Con dos jugadores más, Liga de Quito venció a Técnico Universitario

Técnico Universitario sacó un valioso punto ante Liga en su lucha por salir del descenso. Foto: Twitter Liga de Quito

Paulo Álvarez (D)

Liga de Quito anotó dos goles al Técnico Universitario. Durante el segundo tiempo, Liga tuvo ventaja al jugar con dos jugadores más en la cancha. El resultado fue 2-0.

El conjunto azucena tuvo una bocanada de oxígeno con el triunfo y sufrió más de la cuenta para conseguirlo. Por su parte, el 'Rodillo Rojo' se mantiene en el sótano de la tabla de posiciones.



El elenco quiteño contó con todos los refuerzos que incorporó para la segunda etapa en el encuentro. Pese a ello, la mayoría no se destacó ni le pudo dar el estímulo necesario a su club.



Durante el primer tiempo, los locales arrinconaron a su rival en su cancha y tuvieron llegadas en reiteradas ocasiones. Pese al ímpetu y las intenciones, los disparos al área no tuvieron la precisión necesaria o se encontraron con el arquero Walter Chávez.



Entre quienes mayor revuelo causaron estuvo Ángel González, quien fue aplaudido por la grada. El argentino mostró solidez y regates en el medio campo. De igual forma, intentó habilitar a sus compañeros e internarse en el área adversaria.



La única llegada de los guaytambos durante la etapa inicial se produjo a los 30 minutos. Diego Armas realizó una jugada individual y desparramó a sus rivales, mas no pudo definir de forma acertada.



En el segundo tiempo, Técnico Universitario apretó a Liga y empezó a tener constantes llegadas. La oportunidad más clara fue para Luis Estupiñán, que tuvo un mano a mano frente al guardameta Alexander Domínguez. El mediocampista envió el balón por encima del travesaño.

El elenco ambateño se vio obligado a replegarse y renunciar a la postura ofensiva que habían adoptado tras la expulsión de Juan David Jiménez a los 53.



La 'U' se lanzó al ataque pero Chávez se mostró seguro en todas sus intervenciones y se erigió como una de las figuras a pesar de la derrota. Las dificultades para contener a los dueños de casa se agudizaron a los 73, cuando Byron Mina fue el segundo expulsado.



Cuando la hinchada empezaba a desesperar, Liga buscó el gol a como dé lugar y lo consiguió. A los 86, Tomás Molina logró conectar un cabezazo que encaminó el triunfo.



Dentro de los siete minutos adicionales que dio el árbitro, Sebastián González aumentó el marcador. Con un remate desde fuera del área venció la valla visitante.



Con las tres unidades obtenidas, Liga de Quito tiene un bálsamo en su complicada situación y asciende hacia la cuarta posición de la segunda etapa. Técnico Universitario continúa en la pugna por no caer a la Serie B.