Liga de Quito y El Nacional animarán la quinta edición de la Supercopa Ecuador. Los blancos se ganaron el derecho de jugarla por ser los campeones de la Liga Pro, mientras que los rojos al coronarse en la Copa Ecuador.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió que la final de la Supercopa Ecuador entre Liga de Quito y El Nacional se juegue el sábado 1 de febrero, desde las 19:00, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Primera Supercopa de Liga de Quito

El sábado 1 de febrero de 2020, Liga de Quito derrotó 5-4 a Delfín en los lanzamientos de penales en el estadio Christian ‘Chucho’ Benítez de Guayaquil, que contó con cerca de 8 000 aficionados en sus gradas.

Delfín era el vigente campeón de la Liga Pro y Liga de Quito de la Copa Ecuador. En el tiempo reglamentario empataron 1-1 con tantos de Carlos Garcés para los manabitas y del colombiano Cristian Martínez Borja para los pichinchanos.

En la tanda de penales, LDU anotó por intermedio de Junior Sornoza, Martínez Borja, Luis Ayala, Franklin Guerra y Carlos ‘Paco’ Rodríguez; mientras que por Delfín lo hicieron Luis Cangá, Richard Calderón, Garcés y Agustín Ale. Francisco Mera erró su remate.

El uruguayo Pablo Repetto formó con Adrián Gabbarini en el arco; Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Rodríguez y Luis Ayala en la defensa; Antonio Valencia, Édison Vega, José Quintero (Matías Zunino), Sornoza y Adolfo Muñoz (Davison Jama) en la mitad de la cancha; y Martínez Borja en la delantera.

El español Ángel López alineó con Alain Borja en el arco; en la defensa con Geovanny Nazareno, Cangá, Ale y Mera; en el mediocampo David Noboa, Nicolás Kata (Óscar Benítez) y Alaníz (Janner Corozo); en el ataque Juan Diego Rojas, Segundo Portocarrero (Calderón) y Garcés.

Cristian Martínez Borja.

Segunda Supercopa de Liga de Quito

El sábado 26 de junio de 2021, LDU se transformó en el primer equipo en dar una vuelta olímpica en el estadio de Independiente del Valle. En el 2024 sumó el de la Liga Pro ante el dueño de casa.

El referido día jugó la final ante Barcelona SC y ganó por 1-0 con un autogol del Bryan Caicedo a los cuatro minutos del primer tiempo. Eso fue suficiente para ganar la segunda corona de la competencia.

Adrián Gabbarini; José Quintero, Luis Caicedo, Anderson Ordóñez y Christian Cruz; Matías Zunino (Sebastián González), Ezequiel Piovi (Moisés Corozo) y Jordy Alcívar (Lucas Villarroel); Jhojan Julio (Djorkaeff Reasco), Luis Amarilla y Billy Arce (Muñoz) fueron los elegidos por el argentino Gabriel Di Noria, DT interino, tras la salida del uruguayo Repetto.

Javier Burrai; Jean Carlos Montaño (Adonis Preciado), Joshué Quiñónez, Bryan Caicedo y Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares (Matías Oyola), Nixon Molina (Gonzalo Mastriani), Byron Castillo, Jonathan Perlaza (Gabriel Cortez) y Emmanuel Martínez (Michael Carcelén); y Carlos Garcés fueron los alineados por Fabián Bustos.

Esa fue una revancha de parte de los albos. Unos meses antes los amarillos les ganaron el título de la Liga Pro en el Rodrigo Paz Delgado. Esa noche del martes 29 de diciembre de 2020 la gran figura fue el arquero argentino Burrai.

Campeones de la Supercopa Ecuador

1969: Everest vs. Emelec

2020: Liga de Quito vs. Delfín

2021: Liga de Quito vs. Barcelona SC

2023: Independiente del Valle vs. Aucas

