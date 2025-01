Liga de Quito continúa con su preparación para la final de la Supercopa Ecuador ante El Nacional y tiene su concentración al máximo en el partido. Tanto el cuerpo técnico como los futbolistas de la ‘U’ son optimistas a pesar del reto que les espera.

La mañana de este miércoles 29 de enero del 2025, la escuadra azucena abrió sus puertas tras un entrenamiento en el que realizó prácticas de fútbol. Aunque aún resta para el compromiso, el DT Pablo ‘Vitamina’ Sánchez manifestó que ya tiene decidido su once inicial, aunque no reveló nombres.

Al igual que su estratega, los jugadores de Liga de Quito conversaron con los medios de comunicación y señalaron sus expectativas. De igual forma, detallaron cómo ha sido su ritmo de entrenamiento y analizaron al próximo rival.

El futuro choque entre albos y rojos se llevará a cabo durante este sábado 1 de febrero del 2025 a las 19:00. Aquel duelo será en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Aucas, pues fue la cancha neutral escogida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Ricardo Adé sueña y Carlos Gruezo lo quiere todo con Liga de Quito

Entre los jugadores de Liga de Quito que se pronunciaron de cara a la final estuvieron Ricardo Adé y Carlos Gruezo. El primero es uno de los referentes del equipo azucena, mientras que el segundo llegó como uno de los refuerzos estelares para este 2025.

Adé sostuvo que El Nacional cuenta con buenos jugadores y que el futuro choque se definirá por detalles. A su vez, agregó que los puros criollos han representado un crecimiento con relación a su campaña previa, pero espera salir campeón.

Gruezo redobló la apuesta de Adé y manifestó que espera ganar los cuatro certámenes que disputa Liga en 2025 (Liga Pro, Copa Ecuador, Supercopa y Copa Libertadores). El volante también se mostró agradecido por volver al país y también se refirió a lo que será enfrentar al equipo del cual es hincha.

“Los sentimientos (por El Nacional) quedan de lado. Yo soy profesional, soy jugador de Liga y dentro del campo voy a hacer todo lo posible para darle el título“, manifestó.

‘Vitamina’ Sánchez sabe que Liga ‘necesita ganar algo’

Con respecto a la temporada que le espera a Liga de Quito, el DT Pablo ‘Vitamina’ Sánchez sostuvo que para su equipo es necesario ganar algo y la Supercopa Ecuador es el primer paso. Asimismo, apuntó al título de la Liga Pro con los albos.

“Se puede trastabillar, pero hay que ganar algo. Sé que la gente quiere la Libertadores y que, probablemente, sea lo más difícil (…) pero somos once contra once. La ilusión no te la quita nadie, pero también me gustaría el tricampeonato“, manifestó.