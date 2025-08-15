Para Liga de Quito, los octavos de final de la Copa Libertadores han sido, a lo largo de las décadas, una frontera difícil de sortear. El recorrido albo combina eliminaciones dolorosas, clasificaciones resonantes y una noche cumbre que terminó en la gloria eterna.

El jueves 21 de agosto de 2025, en el Rodrigo Paz, tendrá la dura tarea de eliminar a Botafogo, el flamante campeón de la Copa Libertadores, que en la ida en el Nilton Santos ganó 1-0 con un tanto a los 13 segundos del primer tiempo.

Más noticias:

Liga de Quito en los octavos de la Libertadores

El primer antecedente, aunque con otro formato, se remonta a 1970. Ese año no existían los octavos de final. Liga de Quito superó la fase de grupos y jugó unos cuartos de final también en formato de liguilla, sin cruces mano a mano.

Algo similar ocurrió en 1975 y 1976. El torneo se disputaba con campeones y subcampeones en grupos, y a semifinales llegaban los ganadores de cada zona. No había octavos ni cuartos como hoy; los vencedores de esas llaves grupales iban directo a la final.

Con la modernización del formato, la vara de los octavos empezó a marcar el pulso. En 1991, los albos se toparon con el entonces vigente campeón Atlético Nacional, que los eliminó por un global de 4-2.

Ocho años más tarde, en 1999, River Plate los dejó fuera en Quito tras una serie cerradísima con un 1-1 en el global y 5-4 por penales para los millonarios.

La película se repitió con otro acento brasileño en 2004. Santos avanzó desde los 12 pasos (5-3) en Vila Belmiro después de un 4-4 en la ida y vuelta. En 2005, otra vez River los eliminó con un global 5-4.

La revancha deportiva llegó en 2006. Liga rompió los octavos con autoridad ante Atlético Nacional con un 5-0 en el global. En cuartos, eso sí, cayó apretado ante Internacional, futuro campeón, por 3-2.

Dos años más tarde, 2008, llegó la edición más brillante. En octavos eliminaron a Estudiantes de La Plata; en cuartos a San Lorenzo; en semifinales a América de México; y en la final levantaron la copa ante Fluminense tras una definición por penales que quedó en la memoria del continente.

El umbral volvió a ser esquivo en 2011, cuando Vélez Sarsfield firmó un contundente 5-0 en el global. En 2019, Liga dio un paso más. En octavos derrotó a Olimpia con global 4-2, pero en cuartos se topó con Boca Juniors, que se impuso por 3-0. Y en 2020, otra llave dramática contra Santos: 2-2 en el agregado y clasificación brasileña por gol de visitante.

Según el balance, Liga de Quito fue eliminada seis veces en semifinales. En otras seis clasificaciones, distribuyó sus avances entre cuartos, semifinales y una final. La salvedad es que en dos ediciones clasificó directamente a semifinales y en otra directamente a cuartos, producto de los formatos históricos del torneo.

Año Instancia/Formato Rival/Etapa Resultado / Método Observación 1970 No había octavos Cuartos en grupos (tras fase de grupos) — Formato por liguilla 1975 No había octavos Semifinales por grupos — Formato por liguilla 1976 No había octavos Semifinales por grupos — Formato por liguilla 1991 Octavos Atlético Nacional Global 4-2 Eliminado 1999 Octavos River Plate Global 1-1; penales 5-4 Eliminado 2004 Octavos Santos Global 4-4; penales 5-3 Eliminado 2005 Octavos River Plate Global 5-4 Eliminado 2006 Octavos Atlético Nacional Global 5-0 Clasificó 2008 Octavos Estudiantes de La Plata Global 3-2 Clasificó 2011 Octavos Vélez Sarsfield Global 5-0 Eliminado 2019 Octavos Olimpia Global 4-2 Clasificó 2020 Octavos Santos Global 2-2; gol visitante Eliminado

Información externa: Liga de Quito

Confesionario con Gabriela Vargas