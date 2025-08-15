Para Liga de Quito, los octavos de final de la Copa Libertadores han sido, a lo largo de las décadas, una frontera difícil de sortear. El recorrido albo combina eliminaciones dolorosas, clasificaciones resonantes y una noche cumbre que terminó en la gloria eterna.
El jueves 21 de agosto de 2025, en el Rodrigo Paz, tendrá la dura tarea de eliminar a Botafogo, el flamante campeón de la Copa Libertadores, que en la ida en el Nilton Santos ganó 1-0 con un tanto a los 13 segundos del primer tiempo.
Más noticias:
Liga de Quito en los octavos de la Libertadores
El primer antecedente, aunque con otro formato, se remonta a 1970. Ese año no existían los octavos de final. Liga de Quito superó la fase de grupos y jugó unos cuartos de final también en formato de liguilla, sin cruces mano a mano.
Algo similar ocurrió en 1975 y 1976. El torneo se disputaba con campeones y subcampeones en grupos, y a semifinales llegaban los ganadores de cada zona. No había octavos ni cuartos como hoy; los vencedores de esas llaves grupales iban directo a la final.
Con la modernización del formato, la vara de los octavos empezó a marcar el pulso. En 1991, los albos se toparon con el entonces vigente campeón Atlético Nacional, que los eliminó por un global de 4-2.
Ocho años más tarde, en 1999, River Plate los dejó fuera en Quito tras una serie cerradísima con un 1-1 en el global y 5-4 por penales para los millonarios.
La película se repitió con otro acento brasileño en 2004. Santos avanzó desde los 12 pasos (5-3) en Vila Belmiro después de un 4-4 en la ida y vuelta. En 2005, otra vez River los eliminó con un global 5-4.
La revancha deportiva llegó en 2006. Liga rompió los octavos con autoridad ante Atlético Nacional con un 5-0 en el global. En cuartos, eso sí, cayó apretado ante Internacional, futuro campeón, por 3-2.
Dos años más tarde, 2008, llegó la edición más brillante. En octavos eliminaron a Estudiantes de La Plata; en cuartos a San Lorenzo; en semifinales a América de México; y en la final levantaron la copa ante Fluminense tras una definición por penales que quedó en la memoria del continente.
El umbral volvió a ser esquivo en 2011, cuando Vélez Sarsfield firmó un contundente 5-0 en el global. En 2019, Liga dio un paso más. En octavos derrotó a Olimpia con global 4-2, pero en cuartos se topó con Boca Juniors, que se impuso por 3-0. Y en 2020, otra llave dramática contra Santos: 2-2 en el agregado y clasificación brasileña por gol de visitante.
Según el balance, Liga de Quito fue eliminada seis veces en semifinales. En otras seis clasificaciones, distribuyó sus avances entre cuartos, semifinales y una final. La salvedad es que en dos ediciones clasificó directamente a semifinales y en otra directamente a cuartos, producto de los formatos históricos del torneo.
|Año
|Instancia/Formato
|Rival/Etapa
|Resultado / Método
|Observación
|1970
|No había octavos
|Cuartos en grupos (tras fase de grupos)
|—
|Formato por liguilla
|1975
|No había octavos
|Semifinales por grupos
|—
|Formato por liguilla
|1976
|No había octavos
|Semifinales por grupos
|—
|Formato por liguilla
|1991
|Octavos
|Atlético Nacional
|Global 4-2
|Eliminado
|1999
|Octavos
|River Plate
|Global 1-1; penales 5-4
|Eliminado
|2004
|Octavos
|Santos
|Global 4-4; penales 5-3
|Eliminado
|2005
|Octavos
|River Plate
|Global 5-4
|Eliminado
|2006
|Octavos
|Atlético Nacional
|Global 5-0
|Clasificó
|2008
|Octavos
|Estudiantes de La Plata
|Global 3-2
|Clasificó
|2011
|Octavos
|Vélez Sarsfield
|Global 5-0
|Eliminado
|2019
|Octavos
|Olimpia
|Global 4-2
|Clasificó
|2020
|Octavos
|Santos
|Global 2-2; gol visitante
|Eliminado
Confesionario con Gabriela Vargas