El técnico argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez se enfrenta a un desafío emocional y deportivo mientras busca sostener a Liga de Quito en el liderato de la segunda fase de la Liga Pro.

Su equipo se medirá ante Técnico Universitario, el 19 de octubre del 2024, en un encuentro crucial para sus aspiraciones.

Liga de Quito y Marco Angulo

Liga de Quito llega al partido con 19 puntos, liderando la tabla, y lo hará con una plantilla que incluye figuras destacadas como el defensa haitiano Ricardo Adé y el paraguayo Álex Arce, quien es el máximo goleador de la temporada con 19 tantos.

Sin embargo, el clima en el equipo no es el habitual, ya que la reciente situación del mediocampista Marco Angulo, quien sufrió un grave accidente de tránsito, ha dejado una huella en los jugadores.

En una rueda de prensa, Sánchez expresó el impacto que ha tenido este evento en el plantel, destacando la angustia y preocupación que sienten por su compañero.

“Muchos de los jugadores son cercanos amigos de Marco, compartían con él dentro y fuera de los entrenamientos. El sábado vamos a luchar por conseguir los tres puntos por él”, afirmó Sánchez.

Con este propósito, el equipo buscará enfocar su energía en el partido, a pesar de la difícil situación personal que enfrentan.

Mientras tanto, Independiente del Valle, que se sitúa en segundo lugar con 17 puntos, también tiene un partido importante contra Imbabura, donde buscarán recortar distancia con Liga de Quito.

El cuadro del Valle, bajo la dirección de Javier Gandolfi, cuenta con jugadores talentosos como Junior Sornoza y Kenny Arroyo, quienes serán claves en su estrategia.

El fin de semana también promete emoción con el clásico entre Barcelona SC y Emelec, donde ambos equipos están obligados a obtener una victoria para mantener sus esperanzas en la lucha por el título.

Con la presión de la clasificación y la dedicación por Marco Angulo, la jornada se presenta como un test tanto emocional como deportivo para LDU y su afición.

Los partidos de la fecha 10 de la Liga Pro

Viernes 18 de octubre

14:30 Cumbayá vs. Universidad Católica

18:00 Orense vs. Libertad

Sábado 19 de octubre

13:00 Mushuc Runa vs. Deportivo Cuenca

15:30 Técnico Universitario vs. Liga de Quito

18:00 Independiente del Valle vs. Imbabura

Domingo 20 de octubre

11:00 Aucas vs. Macará

13:30 Delfín vs. El Nacional

17:00 Barcelona SC vs. Emelec