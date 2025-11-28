Liga de Quito e Independiente del Valle se jugaron un partidazo la noche del 28 de noviembre del 2025. Hubo goles, lluvia intensa y hasta polémicas. Al final, los universitarios se hicieron respetar en el estadio Rodrigo Paz Delgado y remontaron ante IDV.
LDU ganó 2-1 y se ilusiona con alcanzar el tricampeonato tan esperado. No obstante, las apuestas siguen favoreciendo ampliamente a Independiente del Valle.
Liga de Quito vs. Independiente del Valle: partido decisivo por el título
Independiente del Valle se quedó como líder con 74 puntos, mientras Liga de Quito es su escolta con 65 unidades. Los albos se aferran a las matemáticas, pero todo favorece a los rayados.
Lo que se jugó Liga de Quito en esta final adelantada
Para Liga de Quito, el partido era un todo o nada. La ‘U’ buscó mantener viva su aspiración de coronarse tricampeón y logró lo que debía al sacar la victoria.
Con goles de Alexander Alvarado y Lisandro Alzugaray, los albos remontaron ante Independiente del Valle, que se había adelantado con un golazo de Claudio Spinelli a los 63 minutos. Los tantos de LDU llegaron a los 73 y 90+6.
En el partido fueron expulsados Andy Velasco, en IDV, a los 51′. También Gian Franco Allala a los 82′.
La victoria revitalizó a los hinchas universitarios, que se aferran a las posibilidades matemáticas, aunque la realidad indica que Independiente del Valle sigue dependiendo de sí mismo para coronarse campeón por segunda vez en su historia.
IDV podría coronarse campeón la próxima semana cuando reciba al Libertad, el 6 de diciembre. Si gana ese cotejo y Liga no logra el triunfo ante Orense, de visita, los rayados serán campeones.
Más allá del título, Liga de Quito también apunta a asegurar el segundo puesto, en intensa disputa con Barcelona SC, que suma 62 puntos. Ese lugar es clave, ya que garantiza clasificación directa a la Copa Libertadores y un premio económico inicial de 3 millones de dólares.
Alineaciones
Liga e IDV jugarán desde las 19:00. Aquí las alineaciones de ambos clubes.
Alineación de Liga de Quito
Alexander Domínguez
Gian Allala
Richard Mina
Ricardo Adé
Yeltzin Erique
Bryan Ramírez
Carlos Gruezo
Fernando Cornejo
Gabriel Villamil
Lautaro Pastrán
Jeison Medina
Alineación de Independiente del Valle
Guido Villar
Matías Fernández
Mateo Carabajal
Richard Schunke
Andy Velasco
Jordy Alcívar
Gustavo Cortéz
Justin Lerma
Patrick Mercado
Michael Hoyos
Claudio Spinelli
Primer tiempo
El partido se juega en la ‘Casa Blanca’ de Liga de Quito. El encuentro es clave para albos y rayados: los locales buscan la victoria para mantener sus opciones de título, mientras que si IDV gana, se consagrará campeón hoy mismo.
10 minutos
Si bien Liga dominó en los primeros minutos, IDV respondió cerca del minuto 8 y Spinelli estuvo cerca de anotar. LDU se mostró mejor en esos primeros minutos. 0-0.
20 minutos
IDV, dirigido por Javier Rabanal, mostró mejor juego entre los minutos 10 y 20 minutos. Incluso generó las mejores opciones de gol, pero Spinelli no logró definir en dos ocasiones. El partido se disputa bajo una intensa lluvia.
30 minutos
IDV juega mejor bajo la lluvia, quizá como un presagio de título. En 2021, los rayados conquistaron su primer campeonato bajo un aguacero en Guayaquil frente a Emelec. Si IDV gana hoy será campeón. El partido sigue 0-0.
Final del primer tiempo
Final del primer tiempo, bajo la lluvia. Ambos equipos generaron oportunidades. Liga terminó jugando un poco mejor, pero sufrió sustos en su defensa. ‘Dida’ Domínguez mantuvo el arco en cero, incluso con algo de fortuna, ya que un balón se estrelló en el poste. 0-0 al final del primer tiempo.
Segundo tiempo
Se incia el segundo tiempo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga vs. Indepediente del Valle igualan 0-0. Con este marcador, IDV no se asegura aún el título pero LDU pierde sus opciones.
52 minutos
IDV se queda con un jugador menos. Andy Velasco recibió tarjeta roja tras una falta sobre el atacante Jeison Medina. El partido continúa 0-0.
-
60 minutos
El partido sigue 0-0 en la ‘Casa Blanca’. En LDU, el DT Tiago Nunes realizó dos cambios ofensivos: ingresaron Michael Estrada y Daniel de la Cruz, mientras que salieron Richard Mina y Carlos Gruezo.
-
¡Gooool de IDV! Claudio Spinelli abrió el marcador al minuto 63. Con un potente remate desde fuera del área, superó la reacción del arquero Alexander Domínguez y puso el 0-1 para Independiente del Valle.
-
Minuto 73
Alexander Alvarado ingresó a la cancha y, en solo tres minutos, anotó el empate para Liga de Quito. El marcador ahora es 1-1 frente a Independiente del Valle. Con este resultado, IDV aún no se corona campeón, pero está muy cerca.
-
Minuto 80
Michael Estrada marcó un golazo, pero tras la revisión del VAR la acción fue anulada. La jugada quedó invalidada por una falta previa de Gian Allala sobre Spinelli, que además le costó la expulsión al zaguero uruguayo. El cotejo sigue 1-1.
-
Final del partido
Liga de Quito remonta en los descuentos y vence a Independiente del Valle
Liga de Quito logró una remontada espectacular en los descuentos y, en el minuto 90+6, Lisandro Alzugaray anotó el gol de la victoria para derrotar 2-1 a Independiente del Valle. Con este resultado, IDV no pudo coronarse campeón de inmediato, aunque sigue siendo el favorito para quedarse con el título. La victoria le dio una enorme alegría a los hinchas albos que acudieron a la ‘Casa Blanca’ pese a la intensa lluvia.