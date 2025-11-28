Liga de Quito e Independiente del Valle se jugaron un partidazo la noche del 28 de noviembre del 2025. Hubo goles, lluvia intensa y hasta polémicas. Al final, los universitarios se hicieron respetar en el estadio Rodrigo Paz Delgado y remontaron ante IDV.

LDU ganó 2-1 y se ilusiona con alcanzar el tricampeonato tan esperado. No obstante, las apuestas siguen favoreciendo ampliamente a Independiente del Valle.

Liga de Quito vs. Independiente del Valle: partido decisivo por el título

Independiente del Valle se quedó como líder con 74 puntos, mientras Liga de Quito es su escolta con 65 unidades. Los albos se aferran a las matemáticas, pero todo favorece a los rayados.

Lo que se jugó Liga de Quito en esta final adelantada

Para Liga de Quito, el partido era un todo o nada. La ‘U’ buscó mantener viva su aspiración de coronarse tricampeón y logró lo que debía al sacar la victoria.

Con goles de Alexander Alvarado y Lisandro Alzugaray, los albos remontaron ante Independiente del Valle, que se había adelantado con un golazo de Claudio Spinelli a los 63 minutos. Los tantos de LDU llegaron a los 73 y 90+6.

En el partido fueron expulsados Andy Velasco, en IDV, a los 51′. También Gian Franco Allala a los 82′.

La victoria revitalizó a los hinchas universitarios, que se aferran a las posibilidades matemáticas, aunque la realidad indica que Independiente del Valle sigue dependiendo de sí mismo para coronarse campeón por segunda vez en su historia.

IDV podría coronarse campeón la próxima semana cuando reciba al Libertad, el 6 de diciembre. Si gana ese cotejo y Liga no logra el triunfo ante Orense, de visita, los rayados serán campeones.

Más allá del título, Liga de Quito también apunta a asegurar el segundo puesto, en intensa disputa con Barcelona SC, que suma 62 puntos. Ese lugar es clave, ya que garantiza clasificación directa a la Copa Libertadores y un premio económico inicial de 3 millones de dólares.

Claudio Spinelli anotó para Independiente del Valle frente a Liga de Quito el 28 de noviembre de 2025, en la séptima fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.