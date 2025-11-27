Liga de Quito comparte un récord sudamericano con Boca y River

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Liga de Quito es el único equipo de Ecuador que ganó los títulos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, tres de los torneos de clubes de mayor relevancia organizados por la Conmebol.

Con cinco títulos internacionales, Liga de Quito se codea palmo a palmo desde 2008 con los mejores equipos de Sudamérica, al punto de compartir un inédito doble récord junto a los poderosos Boca Juniors y River Plate de Argentina.

Liga de Quito conquista Sudamérica

Liga de Quito alcanzó su primera corona sudamericana el miércoles 2 de julio de 2008 al derrotar en la tanda de penales en la final de la Copa Libertadores a Fluminense por 3-1 en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Ese fue el inicio de un exitoso camino que llevó a los universitarios a conseguir las coronas de la Copa Sudamericana 2009 (vs. Fluminense) y 2023 (vs. Fortaleza) y de la Recopa Sudamericana 2009 (vs. Internacional) y 2010 (vs. Estudiantes de La Plata).

Ese camino también se sostiene sobre dolorosas derrotas como la del Mundial de Clubes 2008 (vs. Manchester United), Copa Sudamericana 2011 (vs. Universidad de Chile) y Recopa Sudamericana 2024 (vs. Fluminense).

En 2008, el argentino Edgardo Bauza dirigió un plantel de jugadores en el que destacaban José Francisco Cevallos, Norberto Araujo, Jairo Campos, Joffre Guerrón, Enrique Vera, Franklin Salas, Patricio Urrutia, Damián Manso y Claudio Bieler.

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En 2009 se sumaron figuras como Alexander Domínguez, Néicer Reasco, Ulises de la Cruz, Cristian Lara, Édison Méndez, Miller Bolaños y Carlos Espínola, todos bajo la dirección técnica del uruguayo Jorge Fossati.

En 2010, nuevamente con Bauza en la zona técnica, sobresalieron Jorge Guagua, Paul Ambrosi, Diego Calderón, Willian Araujo, Juan Manuel Salgueiro, Hernán Barcos, Carlos Luna y Gonzalo Chila (luego conocido como Ángel Cheme).

Finalmente, en 2023, se unieron a estas estrellas José Quintero, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Mauricio Martínez, Ezequiel Piovi, Renato Ibarra, Jhojan Julio, Paolo Guerrero y Lisandro Alzugaray.

El mítico Alexander Domínguez fue el único sobreviviente de la época dorada de la década de los 2000. El argentino Luis Zubeldía era el DT.

Liga de Quito reta a Boca y River

Este brillante palmarés hizo que LDU se siente en la misma mesa de gigantes sudamericanos como Boca Juniors y River Plate, los únicos equipos en lograr la proeza de jugar y ganar a año seguido las finales de la Libertadores y Sudamericana.

Boca lo hizo en 2003 y 2004 cuando alzó los títulos de la Libertadores (vs. Santos) y Sudamericana (vs. Bolívar).

River lo logró en 2014 la Sudamericana (vs. Atlético Nacional) y 2015 la Libertadores (vs. Tigres de México).

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En 2016, Atlético Nacional ganó la final de la Libertadores ante Independiente del Valle y ese mismo año alcanzó el partido decisivo de la Sudamericana, pero no llegó a jugarse por el trágico accidente aéreo de Chapecoense, declarado campeón como un homenaje póstumo.

En el lado opuesto se encuentran Fluminense, que en 2008 y 2009 fue derrotado por partida doble por Liga de Quito, y el Atlético Mineiro, que en 2024 perdió la Libertadores (vs. Botafogo) y en 2025 la Sudamericana (vs. Lanús).

En este grupo también está Atlético Paranaense, que en 2021 se proclamó campeón de la Sudamericana (vs. Bragantino) y en 2022 perdió la Libertadores (vs. Flamengo) en el Monumental de Guayaquil.