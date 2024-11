Pasan los días y Liga de Quito aún no recibe noticias sobre la apelación presentada tras la sanción de tres puntos impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Con solo una jornada restante en la Liga Pro, una resolución oportuna es clave para evitar complicaciones en el desenlace del campeonato ecuatoriano. Sin embargo, la falta de respuesta mantiene al torneo en incertidumbre.

La sanción contra Liga de Quito fue impuesta el pasado 16 de noviembre debido a incumplimientos económicos dentro del plazo establecido por la Liga Pro.

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, utilizó sus redes sociales para abordar el caso y detallar los posibles pasos a seguir si no se emite una resolución a tiempo.

Según Loor, la resolución debería conocerse el miércoles 27 de noviembre. En caso de demora, se convocará al Directorio de la Liga Pro para analizar cómo proceder.

“Si no se hiciera mañana en horas de la tarde, convocaríamos a un Directorio para analizar cómo proceder. Si conviene esperar o si debemos continuar. Esperemos; no nos anticipemos”, publicó en su cuenta de X.

He recibido varias preguntas sobre si suspenderíamos o reprogramaríamos la última fecha de LigaPro hasta que se resuelva la apelación… Hasta el momento todo sigue igual. Tengo entendido que mañana informarían la resolución; no estoy seguro si será así ni depende de mí. Si no se… pic.twitter.com/9jCzXWrUi3