Marco Angulo, el mediocampista de 22 años que falleció el 11 de noviembre de 2024, fue recordado con conmovedores tributos tanto en Ecuador como en los Estados Unidos.

En el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, antes del partido entre Liga de Quito y Universidad Católica el 24 de noviembre del 2024, se guardó un minuto de silencio en honor al exjugador de la ‘U’, quien había regresado recientemente al equipo.

Marco Angulo y Liga de Quito

Además, los jugadores de Liga de Quito lucieron camisetas con la imagen de Angulo, en un gesto lleno de cariño y respeto por el futbolista que dejó una huella en el club.

Durante toda la semana sus compañeros e integrantes del cuerpo técnico lo recordaron reiteradamente y hasta llegaron al partido con camisetas de su excompañero con el número 88.

“El camino va a ser el mismo, sabemos que tenemos que ganarle al Cuenca. Hay que ver si se hace justicia y nos devuelven los puntos que nos corresponden. Hoy jugamos con 12, Marcó estuvo con nosotros.”, expresó el DT Pablo Sánchez.

“Creo que de los compañeros, con 6 más, fuimos los que compartimos más con Marco y nos afectó mucho. Era una persona muy alegre. Este campeonato es por él. Y si Dios lo permite, y nos regresan los puntos, tendremos una final.”, dijo Richard Mina al final del partido.

Jugadores de Liga de Quito recordaron a Marco Angulo en el cotejo ante Católica en el estadio Atahualpa de Quito.

Homenaje a Marco Angulo en la MLS

El homenaje no se limitó a Ecuador. En Nueva York, durante el partido entre New York City y New York Red Bulls en el estadio Citi Field, también se guardó un minuto de silencio por la muerte de Angulo.

A pesar de que el futbolista no jugó en ninguno de esos equipos, su trágica partida conmovió al mundo del fútbol internacional.

En la pantalla gigante del estadio, una imagen del jugador ecuatoriano fue proyectada, un gesto que sorprendió a muchos y destacó la admiración que se tenía por él, incluso fuera de las fronteras de Ecuador.

Marco Angulo

Marco Angulo, quien también fue parte de la selección ecuatoriana en algunas convocatorias, sufrió un fatal accidente de tránsito el 7 de octubre en la autopista que conecta Quito con Sangolquí.

Tras 35 días de lucha en el Hospital Eugenio Espejo, Angulo falleció debido a las graves lesiones sufridas. Su partida dejó un vacío en el fútbol ecuatoriano, pero su legado perdura, recordado no solo por su talento en la cancha, sino por su espíritu de lucha y su humildad.

Angulo, quien fue parte de equipos como Independiente del Valle, FC Cincinnati y Liga de Quito, se destacó en su carrera, con victorias importantes como la Copa Libertadores Sub-20 y la Copa Sudamericana. Su memoria seguirá viva en el corazón de los aficionados y compañeros que lo consideraban más que un jugador, un amigo y un hermano.