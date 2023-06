Esteban Paz confirmó cambios en Liga. ¿Llega Juan Cazares?

Juan Cazares con la camiseta de Independiente de Avellaneda. Foto: @Independiente

Alexis Sinchire (D)

Al ecuatoriano Juan Cazares se lo vinculó con Liga de Quito, cuadro que tiene la obligación de ganar la segunda etapa de la LigaPro para aspirar al título.

Cazares terminó su aventura en Independiente de Avellaneda y su futuro aún no está definido.



Esteban Paz, presidente de Liga de Quito, se apresuró a descartar una posible contratación de Juan Cazares, jugador ecuatoriano cuya carrera se ha desarrollado en su mayoría entre Argentina y Brasil, con un fugaz paso por Barcelona SC en 2013 y por Ucrania en 2022.



"Juan Cazares no está en la mira de Liga. Nos lo ofrecieron, pero no entra en nuestros planes", fue la contundente respuesta de Esteban Paz, quien fue entrevistado el martes 20 de junio de 2023 en Radio Cobertura.



Así mismo Esteban Paz comentó que por los delanteros ecuatorianos Juan Luis Anangonó y José Angulo "no llegó" ningún tipo de oferta para que salgan de Liga de Quito, por lo que tienen que cumplir el contrato que los ata a la institución que 2008 supo ganar la Copa Libertadores.

Carrera de Juan Cazares

Juan Ramón Cazares Sevillano nació el 3 de abril de 1992 en Quinindé, provincia de Esmeraldas.



Su formación como futbolista la hizo en Barcelona SC, Norte América, Independiente del Valle y River Plate de Argentina, club con el que debutó como profesional en el Torneo Inicial 2012.



En el primer trimestre de 2013 tuvo un fugaz paso por Barcelona SC donde solo pudo jugar dos partidos.



Para el segundo semestre de ese mismo año llegó a Banfield de Argentina. Ahí logró el ascenso a la Primera División con la chapa de campeón.



En el 2016 se unió al Atlético Mineiro de Brasil, el septiembre de 2020 pasó al Corinthians y en abril de 2021 al Fluminense, todos equipos de la Primera División de Brasil.



En enero de 2022 fue presentado como fichaje del Metalist Járkov de Ucrania, pero tras la invasión rusa a Ucrania obtuvo un permiso de la FIFA para convertirse en nuevo jugador de Independiente de Avellaneda.

​

Juan Cazares y la selección de Ecuador

Su presencia en la selección de Ecuador ha sido intermitente con 22 juegos y un gol, anotado a Bolivia en un amistoso jugado en 2014 en el Lockhart Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Estados Unidos.



Fue parte de los planteles de Ecuador en la Copa América 2015 en Chile y la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos.

Marcos Olmedo deja Liga

El 23 de marzo de 203 Liga de Quito anunciaba la contratación de Marcos Olmedo, mediocampista de 23 años, proveniente del Macará de Ambato.

Menos de tres meses después de la llegada de Marcos Olmedo a Liga de Quito, Esteban Paz confirmó que el guayaquileño no es más jugador de los universitarios, pese a que cuando lo anunciaron se dijo que llegaba "por una temporada con opción de compra".



"Marcos Olmedo vino por un trimestre por un vacío por Sebastián González y Óscar Zambrano", declaró en la misma entrevista con Radio Cobertura.



Tanto Sebastián González como Óscar Zambrano fueron convocados para representar a Ecuador en el Mundial Sub-20 en Argentina y antes de ello en el Sudamericano de Colombia, por lo que su presencia en el primer equipo ha sido intermitente.



Esteban Paz agregó que la recuperación de una lesión de Mauricio Martínez también hizo que Marcos Olmedo pierda "espacio y decidió regresar" al Macará, el líder de la Serie B y "dueño de su pase".



La salida de Marcos Olmedo es la primera confirmada en Liga de Quito para lo que resta de la temporada, aunque también puede haber más novedades.



Una de ellas es la del argentino Ángel González, quien "tiene una posibilidad de salir y eso se evaluará", agregó Esteban Paz.



Liga de Quito terminó la primera fase de la LigaPro en la tercera casilla con 26 puntos, fruto de siete victorias, cinco empates y tres derrotas.



Anotó 29 goles y recibió 17 para un gol diferencia positivo de +12.

​

Marcos Olmedo y Liga

Según Transfermarkt el fugaz paso de Marcos Olmedo por Liga de Quito se resume en dos partidos en la LigaPro y uno en la Copa Sudamericana.



Sumó en cancha 108 minutos y no logró anotar o aportar con asistencias para sus compañeros.



Ahora regresa a Macará, cuadro que en 14 fechas de la LigaPro Serie B es el líder absoluto. Manta, con 23 puntos, es su inmediato perseguidor.

