Liga de Quito presentó a Janner Corozo, el primer ‘camisetazo’ del fútbol ecuatoriano en 2026

Liga de Quito hizo oficial este jueves 8 de enero la incorporación de Janner Corozo, en una de las contrataciones más resonantes del mercado de pases ecuatoriano para la temporada 2026.

Luego de varios rumores y de información anticipada en las últimas horas, el club albo confirmó la llegada del extremo ecuatoriano, quien se convierte en el cuarto refuerzo presentado por la ‘U’ en esta semana.

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Antes de Corozo, Liga de Quito anunció a Luis Segovia y Alejandro Tobar el pasado 6 de enero, mientras que en la mañana de este jueves dio la bienvenida al peruano Jesús Pretell.

Janner Corozo, el primer ‘camisetazo’ del 2026

El fichaje de Janner Corozo puede considerarse el primer ‘camisetazo’ del fútbol ecuatoriano en 2026, ya que el atacante defendió durante los últimos tres años la camiseta de Barcelona SC, club del que fue uno de sus referentes ofensivos.

Liga de Quito anunció su llegada con un video en redes sociales, en el que el jugador aparece ingresando al Estadio Rodrigo Paz Delgado.

“Hola, liguistas. Estamos listos para hacer historia y soñar juntos”, fueron las primeras palabras del futbolista ecuatoriano de 30 años, quien también posó con la camiseta oficial del club y replicó su celebración característica, mandando a ‘dormir’.

Aunque el club no ha hecho públicos los detalles contractuales, desde el entorno albo se señala que Corozo firmó un contrato por tres temporadas.

Ya está en casa 🏟️



¡Bienvenido Janner! 🔛 pic.twitter.com/t5vZw6kjSJ — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 9, 2026

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Llega a la ‘U’ el goleador de Barcelona SC

Durante su etapa en Barcelona SC, Janner Corozo se consolidó como titular indiscutible y una de las principales armas ofensivas por las bandas.

Entre 2023 y 2025, el atacante fue el máximo goleador del club guayaquileño en cada una de esas temporadas. En total, acumuló 121 partidos, en los que registró 41 goles y 19 asistencias, convirtiéndose en el ciclo más productivo de su carrera a nivel estadístico.

Ahora, Corozo buscará trasladar ese rendimiento a Liga de Quito, en un 2026 en el que el club capitalino apunta a pelear en todos los frentes, tal y como lo hizo la pasada campaña.

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