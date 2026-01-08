Janner Corozo desembarcará en Liga de Quito con 80 goles bajo el brazo

Janner Corozo será anunciado en las próximas horas como nuevo refuerzo de Liga de Quito para afrontar la temporada 2026. Llega procedente de Barcelona SC, club en el que jugó los últimos tres años.

Janner Corozo es un mediocampista que aportará al esquema de Liga de Quito desborde y gol, ya sea por la banda derecha o a perfil cambiado. Sus 80 goles en su carrera profesional son el aval con el que ilusiona a los hinchas universitarios.

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Janner Corozo construyó una carrera llena de goles

La mañana de este jueves 8 de enero de 2025, Janner Corozo partió del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil rumbo al Internacional Mariscal Sucre para firmar el contrato que lo unirá a Liga de Quito.

Corozo comenzó a dar destellos de su velocidad y capacidad de desborde en 2016 en El Nacional, donde en 29 partidos anotó 5 goles y brindó 3 asistencias, según datos de Transfermarkt.

Su paso por Independiente del Valle (43 partidos, 5 goles, 1 asistencia) le permitió ganar roce internacional antes de dar el salto de calidad en Macará.

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En el equipo ambateño, disputó 39 encuentros, logrando 10 anotaciones y 7 asistencias, siendo pieza clave para la campaña histórica del club de 2019, año en el que fueron el mejor equipo de la tabla acumulada.

Sin embargo, fue en el Delfín donde alcanzó su mejor versión antes de llegar a Guayaquil. Con el cuadro cetáceo registró 83 partidos, marcando 19 goles y entregando 15 asistencias.

Su breve experiencia internacional en el Everton de Chile fue discreta (6 partidos, sin goles ni asistencias), lo que motivó su regreso a Ecuador para fichar por Barcelona SC en 2023.

En el “Ídolo del Astillero“, Corozo se convirtió en un titular indiscutible y en su principal carta ofensiva por las bandas.

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Durante los últimos tres años, acumuló 121 partidos, siendo este el club donde más ha brillado estadísticamente, con 41 goles y 19 asistencias.

A sus 30 años, el jugador ha disputado 321 partidos oficiales, acumulando un impresionante total de 20 380 minutos en cancha.

Con 80 goles y 45 asistencias en su haber profesional, Liga de Quito se asegura no solo desborde, sino una garantía de efectividad para los desafíos de la temporada 2026.

Los números de Janner Hitcler

Club Partidos Goles Asistencias Barcelona SC 121 41 19 Delfín SC 83 19 15 IDV 43 5 1 Macará 39 10 7 El Nacional 29 5 3 Everton (Chile) 6 0 0