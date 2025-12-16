Liga de Quito busca igualar el récord de El Nacional en la Copa Ecuador

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Copa Ecuador llegará al final de su quinta edición este jueves 18 de diciembre, cuando Liga de Quito y Universidad Católica se enfrenten por el título en el estadio Olímpico Atahualpa.

Será una final inédita entre las dos instituciones universitarias que buscan hacer historia por motivos distintos.

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Para Universidad Católica, el partido representa la oportunidad de conquistar su primer título de primera división, pues en su palmarés apenas registra tres campeonatos de Serie B, un título de Segunda Categoría y un Campeonato Interandino.

Por su parte, Liga de Quito tiene en juego la posibilidad de alcanzar un registro histórico: igualar a El Nacional como el máximo ganador de la Copa Ecuador.

Liga de Quito, por un récord histórico

Desde la creación del torneo en 1970, la Copa Ecuador ha tenido tan solo cuatro ediciones oficiales hasta el momento, debido a décadas de suspensión.

En ese periodo, Liga de Quito suma un título, mientras que El Nacional es el único club con dos (1970 y 2024), tras su victoria en la final de la edición pasada ante Independiente del Valle.

Si Liga vence a Universidad Católica en la final de este jueves, empatará el registro de los militares y se colocará como uno de los clubes más exitosos en la historia del certamen.

Esta semana conoceremos al campeón de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV



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El único título de Liga en la Copa Ecuador

La única consagración de LDU en este torneo llegó en la edición 2018/2019, que marcó el regreso del certamen tras casi cinco décadas.

En aquella ocasión, Liga eliminó a Gloria, Alianza, Aucas y Emelec, avanzando a una final que se disputó bajo el formato de ida y vuelta, a diferencia de la edición actual.

Ida (Quito): LDU 2–0 Delfín

LDU 2–0 Delfín Vuelta (Manta): Liga cayó 3–1, pero el gol de visitante le permitió levantar el trofeo.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Ecuador?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol designó el estadio Olímpico Atahualpa como sede de la final 2025, siendo la segunda vez que el escenario acoge una definición del torneo.

Además, esta será la tercera final consecutiva de Copa Ecuador disputada en la capital.

Fecha: jueves 18 de diciembre

jueves 18 de diciembre Hora: 19:00

19:00 Sede: Estadio Olímpico Atahualpa (Quito)

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