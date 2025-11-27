La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este jueves 27 de noviembre la sede de la final de la Copa Ecuador 2025. El escenario elegido es el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Será la segunda vez, en cuatro ediciones del torneo, que el ‘Coloso del Batán’ albergará la definición del campeón. Además, será la tercera final consecutiva que se disputa en la capital.

En 2024 la sede fue el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que en la edición 2018/2019 —la primera tras el retorno de la competición luego de casi 50 años— la final se jugó en formato ida y vuelta entre Delfín y Liga de Quito, en el Jocay de Manta y en Casa Blanca.

El Olímpico Atahualpa definirá al campeón de Copa Ecuador

A través de un comunicado, la FEF confirmó que la final se disputará en este tradicional escenario quiteño.

“Este icónico escenario ubicado en el corazón de la capital será el punto de encuentro donde la pasión, la entrega y el espíritu deportivo se vivirán al máximo”, indicó el organismo.

La final está programada para el jueves 18 de diciembre, a partir de las 19:00.

¿Quiénes serán los finalistas?

Aún no hay finalistas definidos, ya que apenas se han disputado los partidos de ida de las semifinales.

Por un lado, Liga de Quito venció 1-2 a Emelec en el estadio George Capwell y definirá la vuelta en el estadio Rodrigo Paz Delgado el miércoles 3 de diciembre, a las 19:00.

Por otra parte, Universidad Católica goleó 4-1 a Cuenca Juniors, una de las sorpresas del torneo al llegar a semifinales desde la Segunda Categoría.

La llave se resolverá en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca, el martes 2 de diciembre, también a las 19:00.