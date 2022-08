El Liga vs. Barcelona se jugó también en Tik Tok

Liga y Barcelona jugaron en el estadio Rodrigo Paz de Quito. Foto: @GuerrerasLDU

Redacción Bendito Fútbol (I)

La rivalidad entre Liga y Barcelona SC sigue en aumento y hasta se trasladó a las redes sociales con videos de uno y otro equipo de la Superliga Femenina, incluso en Tik Tok.

Todo comenzó el pasado 7 de mayo de 2022 cuando las Guerreras Albas empataron 0-0 contra las canarias en el Estadio Banco Guayaquil, por la fecha seis, cortando una racha de las locales de cinco partidos ganados en fila y con abultados marcadores.



Tras el partido las jugadoras del 'Rey de Copas' no dejaron pasar la oportunidad para "picar" la rivalidad entre ambas instituciones y subieron un video en el que se mostraban felices de haber empatado el partido en contra de todos los pronósticos.



"La intriga de la oposición: les van a golear. Nosotras: bien humildes regresando con un puntito en avión", fue el texto que acompañó al video que se subió en el perfil oficial de Liga de Quito en la red social Tik Tok.



El clip alcanzó más de 17 000 reproducciones, 1 820 me gusta y 14 comentarios. Definitivamente el Liga vs. Barcelona genera expectativas.

Respuesta amarilla a Liga

La revancha de las amarillas no solo se dió en la cancha, donde ganaron 2-3 con goles de Jhojandry Monsalve, Madeline Riera y Lisa Campos, sino que también respondieron a sus rivales en redes sociales.



"Cuando estaban creídas que en Casa Blanca nos iban a ganar. Y nosotras humildemente regresando en bus, +3 puntos y una expulsada", fue el texto del video colgado en el perfil oficial de la jugadora Justin Cuadra, tras el partido jugado el 31 de julio por la jornada 13 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.



El video se viralizó rápidamente con más de 149 000 reproducciones, alrededor de 11 000 me gusta y 245 comentarios hasta el mediodía de este 2 de agosto

Barcelona lidera la tabla

Ya en el plano futbolístico, Barcelona lidera su zona con 35 puntos luego de 13 fechas jugadas. El Deportivo Ibarra las escolta con 30 unidades. Liga de Quito está en la tercera posición con 28.



En la siguiente fecha, las toreras recibirán a Técnico Universitario, mientras que las universitarias visitarán a Carneras en Cuenca.

¡Punteros e invictos! 📈💯



Tras el gran triunfo en Quito así marcha la tabla de posiciones 🥁🔥#VamosIdolo 🟡⚫😁 pic.twitter.com/SYeAMkB1eS — Barcelona S.C. Femenino (@BSCFemenino_) August 1, 2022