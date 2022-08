Suspendieron de por vida al agresor de una árbitra en el fútbol argentino

Momento de la agresión a Dalma Magali Cortaldi. Foto: captura de pantalla

Redacción Bendito Fútbol (I)

El domingo 31 de julio de 2022 Christian Tirone, jugador del Deportivo Garmense de la Liga Regional de Fútbol de Tres Arroyos, en Argentina, golpeó por la espalda a la árbitra Dalma Magali Cortadi, en un partido disputado contra Club Deportivo Independencia. Este acto desató las críticas y el rechazo desde distintas vertientes.



En declaraciones que recoge el portal web Infobae, José del Río, presidente de la institución, calificó como un "hecho lamentable" y aseguró que "se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo".



Adelantó que "el agresor fue suspendido de por vida y ya se pusieron en contacto de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), que tomará también una determinación".



El jugador de 34 años, quien se unió al equipo en este año, está detenido en una dependencia policial acusado de "lesiones leves e infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos".



En diálogo con una radio argentina, la árbitra Cortadi relató que Tirone la "había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada", explicó.



"Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol”, cerró la árbitra.

🚨Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

*️⃣La víctima es Dalma Cortadi y el autor del hecho, Cristian Tirone. pic.twitter.com/a5wZT6QKLv — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022