Liga y Barcelona jugarán en la fecha 6. ¿Dónde ver la jornada?

La fecha 6 de la LigaPro Serie A de Ecuador se jugará del viernes 14 al lunes 17 de abril de 2023. Liga vs. Barcelona es el partido estelar de la jornada.

La sexta fecha se abrirá el viernes 14 en Loja, en el estadio Reina del Cisne, desde las 19:00.



Libertad, último en la tabla de posiciones, recibe a Independiente del Valle, el líder y uno de los favoritos para ganar la primera fase.

Liga y Barcelona

El sábado 15 el partido que se lleva la mayor atención será Liga vs. Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 18:00.



Liga de Quito llega de ganar de visita por 2-1 a Guayaquil City en el último minuto, mientras que Barcelona SC maquilló su flojo arranque en la LigaPro y Copa Libertadores con una goleada de 4-1 ante Cumbayá.

Liga vs. Barcelona será el encuentro estelar de la jornada en Ecuador, aunque no es el único encuentro que convoca a los clubes más ganadores del país.



El domingo 16 el turno será para que Emelec reciba a El Nacional en el George Capwell luego de un poco más de tres años. El encuentro está pactado para las 19:00.



La jornada se cerrará con el duelo entre Universidad Católica vs. Orense el lunes 17. En el Olímpico Atahualpa el balón rodará desde las 19:00.

LigaPro - Fecha 6

Día: 14 de abril

Partido: Libertad vs. Independiente del Valle

Hora: 19:00

Estadio: Reina del Cisne

Transmiten: GolTV / Star +

Día: 15 de abril

Partido: Técnico Universitario vs. Aucas

Hora: 12:30

Estadio: Bellavista

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City

Hora: 15:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Liga vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmiten: GolTV / Star +

Día: 16 de abril

Partido: Cumbayá vs. Gualaceo

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Delfín vs. Mushuc Runa

Hora: 15:30

Estadio: Jocay

Transmiten: GolTV / Star +



Partido: Emelec vs. El Nacional

Hora: 18:00

Estadio: George Capwell

Transmiten: GolTV / Star +

Día: 17 de abril

Partido: Universidad Católica vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star +

