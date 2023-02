Liga y Aucas jugarán en la fecha 2; ambos perdieron en el inicio del torneo

Liga de Quito recibirá al Aucas en la fecha 2 de la LigaPro 2023. Foto: @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

Liga de Quito y Aucas perdieron en sus respectivos debuts en la LigaPro 2023. Albos y orientales jugarán en la fecha 2, el 4 de marzo del 2023.

El ‘Rey de Copas' perdió contra Deportivo Cuenca 2-0 en el Alejandro Serrano Aguilar. Más allá del resultado, Liga de Quito no lució muy bien, sobre todo en el mediocampo, donde su rival los aplastó por completo.



Por otra parte, Aucas inició con derrota por 0-2 en casa (Gonzalo Pozo Ripalda) ante el ascendido El Nacional. El vigente campeón de LigaPro sigue sin encontrar la fórmula para engranar al nuevo equipo tras las sustanciales bajas que tuvo en el mercado de pases.



Aunque no se esperaba mucho del club, ya que no tuvo una pretemporada exitosa, el conjunto dirigido por César Farias se mostró muy partido ante un rival, muy completo en todas sus zonas, que inclusive no contó con varios de sus titulares porque entre semana jugarán Copa Libertadores.



Liga y Aucas se enfrentan entre sí

En la segunda fecha de la LigaPro, Liga de Quito y Aucas se enfrentarán en un partido clave, que puede agraviar la situación de uno y encaminar al otro.



Por ende, tanto Luis Zubeldía como César Farías tendrán una semana para realizar las respectivas correcciones antes de que se lleve a cabo el enfrentamiento.



Las dos escuadras tuvieron dos partidos previos en la pretemporada. Jugaron por la Copa de Campeones ‘Edgardo Bauza’, que la terminó ganando Liga de Quito.



En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito goleó 4-1 al Aucas, mientras que, en la vuelta, en el Gonzalo Pozo Ripalda empataron sin goles.



Datos del partido

Liga de Quito vs. Aucas



Fecha: Sábado 4 de marzo del 2023

Horario: 16:30

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

¿Dónde ver? GolTV o Star +

