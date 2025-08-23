La noche del viernes 22 de agosto de 2025, Libertad de Loja derrotó 3-2 a Aucas en la apertura de la fecha 26 del campeonato nacional de fútbol de Ecuador. El juego se desarrolló en el Estadio Reina del Cisne.

Libertad de Loja tuvo como su gran figura al veterano delantero Eber Caicedo, autor de tres goles con los que su equipo escaló al cuarto puesto de la tabla de posiciones con 41 puntos. Sin embargo, Kevin Becerra, su compañero, se llevó el protagonismo luego de los 90 minutos.

Libertad aseguró tres puntos fundamentales para ser uno de los seis que se clasifiquen para el hexagonal final a falta de cuatro fechas para terminar la etapa de todos contra todos.

En esa instancia se definirá al nuevo campeón y la distribución de los cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana del siguiente año. Al momento, los clasificados son Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona SC, Libertad, Deportivo Cuenca y Aucas.

La felicidad del nuevo triunfo tuvo un matiz especial. En medio de los festejos, el plantel de jugadores dirigido por Juan Carlos ‘Pechón’ León rodeó a Kevin Becerra, una de las figuras de la temporada, para conocer el género de su hijo.

Becerra, con una gran sonrisa en su rostro, esperó que le lancen un objeto en forma de balón. Una vez en el aire, lo pateó y, al explotar, el polvo de color azul daba a entender que el nuevo integrante de su familia será un hombre.

Esta vez sus compañeros dejaron de rodearlo, lo abrazaron y felicitaron mientras el polvo azul se disipaba en el ambiente.

El defensa nació en Guayaquil el 5 de enero de 1996. Se formó en Barcelona SC, pero no llegó a jugar en el primer equipo. Su presencia fue frecuente en Toreos FC, cuadro que era la filial del conjunto amarillo en la Segunda Categoría del Guayas.

En 2019 fue contratado por Independiente Juniors. Disputó la Serie B y la Copa Ecuador. El salto a la primera división de Ecuador fue en el 2020 con la camiseta de Guayaquil City, en pleno año en donde la pandemia del covid-19 paralizó al mundo.

Luego defendió las camisetas de 9 de Octubre (2021 y 2022), regresó a Guayaquil City (2003), tuvo su primera experiencia internacional en Los Chankas de Perú (2025) y en el 2025 el ‘Pechón’ León lo integró a su proyecto con Libertad.

Trasnfermarkt detalló que jugó 24 de los 26 partidos del campeonato nacional. Solo ante Manta y El Nacional en la sexta y séptima fecha no fue convocado. Anotó un gol ante Técnico Universitario en el Bellavista y completó todos los minutos en cancha posibles.

