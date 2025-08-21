Juan Carlos ‘Pechón’ León, entrenador de Libertad de Loja, lanzó este jueves 21 de agosto de 2025 explosivas declaraciones en contra del arbitraje ecuatoriano, a quienes acusó de meterle “la mano” a su equipo.

Juan Carlos León no estuvo con rodeos y mencionó que fue “raro” todo lo sucedido en el juego ante Emelec en el Reina del Cisne correspondiente a la fecha 23 del campeonato nacional. El marcador fue 1-2 a favor del ‘Bombillo‘.

Juan Carlos León no se quedó callado

Libertad FC atraviesa una fase crucial de la temporada, pero su técnico, Juan Carlos León, considera que factores externos han condicionado resultados recientes.

Tras el duelo ante Emelec, que terminó en polémica con un penal pitado al minuto final por parte de Guillermo Guerrero.

El estratega hizo un duro cuestionamiento sobre el arbitraje y la actuación del VAR, además de expresar preocupación por posibles irregularidades en la definición de los clasificados al hexagonal.

“El partido contra Emelec fue raro y lo digo de frente. En ese partido nos metieron la mano. Aquí maquillan todo”, afirmó, dejando en claro que no quedó conforme con las decisiones de Guerrero que, a su criterio, incidieron en el desarrollo del encuentro.

El DT insistió en que la lucha por entrar al hexagonal debe responder únicamente al rendimiento deportivo. “Espero que en las últimas fechas no pase nada raro. Quieren meter un equipo sin ninguna duda en el hexagonal uno, pero arriba existe un Dios”, expresó.

Agregó que los méritos deportivos deben prevalecer sobre la historia o la popularidad de los clubes. “En el hexagonal deben estar los equipos que hayan realizado los méritos y han conseguido los puntos en la cancha y no porque tengan más historia o hinchada”, señaló.

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue la acusación de un uso desigual del videoarbitraje. “Cuando nos pitan en contra, el VAR siempre revisa, pero cuando es a favor nuestro, ni siquiera lo miran (…) El VAR debe actuar de la misma manera en las dos áreas”, apuntó.

El ‘Pechón‘ también cuestionó la falta de autocrítica de los jueces: “No sé cómo hay algunos árbitros que, luego de cometer los errores que cometen en la cancha, tengan la cara para mirar a sus hijos a los ojos”.

Criticó que su estadio haya sido sancionado en dos ocasiones, a pesar de que considera que cumple con las condiciones necesarias.

“Nuestra cancha en el Reina del Cisne está en buenas condiciones, incluso mejor que muchas otras del país, y ya está totalmente apta para jugar. Somos el único equipo al que le han sancionado el campo en dos ocasiones, mientras que a otros clubes, con canchas en peores condiciones, no se les ha sancionado”, reclamó.

Las declaraciones de Juan Carlos León fueron en diálogo con MachDeportes

