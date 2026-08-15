Libertad FC empató y dejó escapar dos puntos de oro en la Liga Pro

Libertad FC dejó escapar este sábado 15 de agosto de 2026 su quinta victoria consecutiva en la Liga Pro luego de empatar 2-2 ante el aguerrido Guayaquil City, con lo que dejó escapar la opción de ocupar uno de los cupos del hexagonal final.

Libertad FC sigue con su buena racha

Libertad FC empató 2-2 en su visita a Guayaquil en el estadio Christian Benítez Betancourt, ubicado en el Parque Samanes. El duelo correspondió a la fecha 25 de la etapa del todos contra todos de la LigaPro.

El primer tanto de los lojanos lo marcó Dany Coronel a los 18 minutos con un preciso remate desde fuera del área, que culminó una jugada colectiva en la que Jackson Rodríguez, exEmelec, fue el autor del pase gol.

Lejos de conformarse con este tanto, el conjunto dirigido por el colombiano Juan Pablo Buch desde la jornada 13 en sustitución de Juan Carlos “Pechón” León consiguió el 2-0 desde el punto penal con la firma de Vilington Branda.

Branda, extremo derecho nacido hace 24 años en Guayaquil y con pasado en El Nacional, Deportivo Cuenca, Danubio, Atlético Porteño, entre otros, es el goleador del cuadro del sur del país con ocho tantos.

En el segundo tiempo emergió la figura del delantero Edinson Mero, que inscribió su nombre en el marcador a los 62 y 78 minutos para decretar el 2-2 definitivo. En su cuenta personal suma 10, uno menos que Franco Posse (Macará), el goleador absoluto.

Este resultado frenó a Libertad FC al octavos puesto con 34 puntos, mientras que Guayaquil City se quedó en la casilla 11 con 29. A falta de cinco jornadas, son uno de los seis cuadros que disputarán el hexagonal del descenso.

La campaña de los lojanos se resume en nueve victorias, siete empates y nueve derrotas. La última vez que no sumó puntos antes de esta seguidilla de cinco duelos invictos fue en la 20 en su visita a Barcelona SC en el Monumental. El marcador fue 1-0 gracias al acierto del argentino Darío Benedetto.

En la fecha 26, Libertad FC recibirá en el estadio Federativo Reina del Cisne a Macará el lunes 24 desde las 19:00. Guayaquil City viajará hasta Ambato para visitar a Técnico Universitario en el Bellavista.

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