Leonardo Campana cambiará el fútbol por la música, pero solo por unos días. El delantero ecuatoriano ha sido invitado por la revista Billboard para participar en la ‘Latin Music Week’ o ‘Semana de la Música Latina’.

El anuncio lo realizó la propia revista a través de sus redes sociales, y Campana lo compartió con sus seguidores. Esta invitación llega justo después de que se convirtiera en el máximo goleador en la historia del Inter Miami.

“El Inter Miami y el futbolista ecuatoriano Leonardo Campana se unirán a la Billboard Latin Week, que regresa a Miami del 14 al 18 de octubre”, publicó la revista.

El nombre de Leonardo Campana aparece en una cartelera repleta de artistas mundialmente reconocidos, como Feid, Peso Pluma, Mon Laferte, Alejandro Sanz, J Balvin, y Gloria Estefan, entre otros.

También estarán presentes influencers famosos como Lele Pons, Domelipa, Yeri Mua, y Kunno.

Aunque la inclusión de Campana, un futbolista, es sorpresiva en un evento de música, no es el único jugador invitado. También está el defensor chileno Igor Lichnovsky, del Club América.

