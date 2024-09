El 18 de septiembre de 2024 será recordada como la fecha en la que Leonardo Campana se convirtió en el máximo goleador histórico en toda la historia del Inter Miami, cuadro de la Major League Soccer (MLS).

El tanto de Leonardo Campana se registró en el Mercedes-Benz Stadium en la fecha 29 en la que el Inter Miami empató 2-2 en su visita al Atlanta United, campeón de la MLS en el 2018.

El tanto de Campana llegó a los 59 minutos para poner el 1-2 en favor del Inter. Su remate se desvió en un defensor que dejó al experimentado y veterano arquero Brad Guzan sin opciones de rechazarlo.

El guayaquileños salió a una de las esquinas de la cancha y recibió la felicitación de sus compañeros que lo abrazaron y felicitaron por el tanto y por el récord personal que acababa de conseguir.

“¡Con 30 goles a su nombre, Leo Campana se convierte en nuestro máximo goleador de todos los tiempos!”, fue el mensaje que el Inter Miami colgó en sus cuentas oficiales de redes sociales para reconocer lo conseguido por el delantero.

El campeón con la Selección de Ecuador en el Campeonato Sudamericano de 2019 en Chile superó al argentino Gonzalo Higuaín que se quedó en 29 y ostentaba este reconocimiento.

En partido finalmente terminó empatado 2-2 y las ‘Garzas’ siguen como líderes de la Conferencia Este con 63 puntos. Su campaña se resume en 19 victorias, seis empates y tan solo cuatro derrotas.

El segundo lugar le corresponde a Cincinnati que tiene 55. El podio se completa con Columbus Crew que tiene 53 y un partido menos.

Lionel Messi arrancó en el banco y tuvo acción desde el minuto 61, mientras que Campana vio la tarjeta amarilla a los 78 y fue sustituido por Luis Suárez a los 80.

Según Transfermarkt desde el 2022, año de su debut, le anotó ante DC United (5), Columbus (4), New England (3), Atlanta (3), Orlando (2), Cincinnati (2), Kansas City (2), Austin, Miami FC, Portland, Dallas, Los Ángeles, Montréal, Vancouver y Tigres.

De sus 30 tantos, tres fueron de penal, cinco con remate con la pierna derecha, nueve con golpe de cabeza y 13 con la pierna izquierda.

La producción goleadora del delantero de 23 año ha sido sostenida. En 2022 marcó 12 tantos, en 2023 hizo 11, y en lo que va la temporada 2024 lleva siete.

Problemas físicos y la contratación del uruguayo Luis Suárez, no lo han dejado tener la continuidad deseada.

Su presencia en el equipo titular de Gerardo Martino ha ido de menos a más, pero aun así, su presencia en la red rival no se ha esfumado.

Campana llegó al Inter Miami desde el Grasshoppers de Suiza. Antes estuvo en el F. C. Famalicão de Portugal, Wolverhampton Wanderers F. C. de Inglaterra y Barcelona SC de Ecuador, donde debutó en 2019, tras haber anotado cuatro goles.

