Leonardo Campana sorprendió con su nuevo movimiento en la MLS de Estados Unidos después tres temporadas con el Inter de Miami. El delantero ecuatoriano fichó por el New England Revolution, que será su segundo equipo dentro de la liga norteamericana.

Este jueves 19 de diciembre del 2024, el cuadro de Boston anunció el arribo del atacante ecuatoriano de 24 años. La llegada del tricolor se sumó a los tres fichajes previos de Mamadou Fofana, Brayan Ceballos, y Jackson Yulei.

Para dar a conocer la vinculación del delantero, el conjunto azul y rojo publicó una campana, con relación al futbolista, en los minutos previos al anuncio oficial. “Es hora de que suene algo grande. No te lo pierdas“, escribió.

Cuando hizo pública la contratación del ecuatoriano, el New England Revolution mostró una ilustración de este con su uniforme. “Un nuevo sonido se escucha a través de Nueva Inglaterra. ¡Bienvenido, Leonardo Campana!“, agregó.

Antes de jugar para su nuevo equipo, Campana no solo pasó por el Inter de Miami, sino que coleccionó equipos en Europa. En el ‘viejo continente’, este jugó para el Famalicao de Portugal, el Grasshoppers de Suiza y Wolverhampton de Inglaterra. En Ecuador debutó y solamente jugó en Barcelona SC.

From @InterMiamiCF to Nueva Inglaterra – a new chapter begins for Leonardo Campana! 🔔⚽️ pic.twitter.com/Sp4gfflawW