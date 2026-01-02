Universidad Católica comenzó el 2026 con un cambio tan simbólico como emocionante: actualizó su escudo para incorporar la primera estrella de su historia, tras conquistar la Copa Ecuador 2025.

El anuncio se realizó el 1 de enero mediante un video institucional cargado de emotividad, donde el club exhibió su nueva identidad visual.

Un escudo renovado que marca una era

El rebranding presenta dos modificaciones principales:

La estrella dorada , ubicada sobre el escudo, símbolo del primer título oficial de la institución en la máxima categoría.

, ubicada sobre el escudo, símbolo del primer título oficial de la institución en la máxima categoría. Una nueva tipografía, más moderna y en imprenta recta, dejando atrás la tradicional cursiva de U. Católica, en una apuesta por una imagen contemporánea y sólida.

“Nuevo año, nuevo compromiso de nuestros elegidos para seguir marcando el camino de la historia camaratta. Evolucionamos y seguimos creciendo con trabajo y esfuerzo. Con ustedes, el nuevo logo de nuestro Trencito Azul”, publicó el club en sus redes sociales.

El primer título de Universidad Católica

El 18 de diciembre de 2025 quedó grabado como la fecha más importante en los más de 60 años de vida del club.

Ese día, Universidad Católica venció 3-2 a Liga de Quito y se proclamó campeón de la Copa Ecuador, consiguiendo:

Su primer título oficial de primera categoría .

. El logro más grande de su palmarés, que hasta entonces incluía tres títulos de Serie B, uno de Segunda Categoría y un antiguo Interprovincial.

El triunfo fue histórico no solo por romper una larga espera, sino porque se dio ante uno de los rivales más poderosos del país y después de varias temporadas rozando sin éxito un trofeo mayor.

