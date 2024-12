La Fiscalía sueca anunció este jueves 12 de diciembre de 2024 el cierre por falta de pruebas de la investigación preliminar por una supuesta violación cometida en octubre en un hotel de Estocolmo en la que medios suecos vinculaban al jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé.

“Durante la investigación se señaló a una persona como ‘sospechosa razonable‘ de violación y de dos casos de ofensa sexual, pero mi valoración es que las pruebas no son suficientes para continuar y por eso se cierra el caso”, señaló en un comunicado la fiscal Marina Chirakova.

¿Cómo se involucró a Mbappé?

Ni en un comunicado anterior de octubre ni en este la Fiscalía menciona al jugador francés, que había sido involucrado por informaciones en varios medios suecos, negadas por él.

Según la televisión pública sueca SVT, entre otros, era Mbappé la persona que tenía la condición de “sospechoso razonable”, el grado más bajo de sospecha en el Código Penal sueco.

Mbappé estuvo a principios de octubre dos días en la capital sueca, aprovechando que tenía libre y que no había sido convocado por la selección francesa por unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

En Estocolmo estuvo acompañado por varios amigos y visitó restaurantes y clubes nocturnos, según tabloides suecos, que publicaron una foto suya saliendo de un local.

La Policía sueca realizó un registro en el mismo hotel donde se alojó la estrella francesa, según imágenes difundidas por medios de este país nórdico.

Mbappé reaccionó en X

“FAKE NEWS!!! Ya se convierte en previsible, como por casualidad en la víspera de la audiencia“, escribió el propio jugador el mismo día en la red social X, en un mensaje que concluía con el emoticono del guiño de ojo y que aludía a su litigio con el París Saint-Germain.

En una reciente entrevista con Canal Plus Francia, Mbappé dijo que “nunca” se había sentido preocupado por el caso.

Aunque reconoció que “hay mucho ruido”, aseguró que había intentado concentrarse en su trabajo. “Si la Justicia me convoca, simplemente iré”, añadió entonces.

Mbappé desmiente que esté deprimido

“Voy a triunfar aquí”, afirmó rotundamente en días reciente sobre el Real Madrid, a pesar de sus comienzos dubitativos esta temporada, sobre los que aseguró que no sufre una depresión y que no recibe ayuda para su salud mental.

En una larga entrevista con Canal Plus Francia, la estrella madridista mostró su lado más personal y dio su versión sobre algunas de las polémicas que le han acompañado en los últimos meses.

Mbappé aseguró que una buena parte de estas polémicas se deben a que cuando se es una estrella “la gente habla por ti”.

“Es por eso que hablo hoy contigo. En un momento dado, hay que hablar. Hace falta que la gente entienda”, señala a su entrevistador, el periodista televisivo Mouloud Achour.

El delantero madridista aseguró que no sufre una depresión por su inicio de temporada en el equipo blanco, alejado de sus mejores momentos: “Ha habido momentos en que estaba fatigado, pero no deprimido”.

“No he tenido períodos de descanso, he tenido decepciones deportivas“, añadió, antes de insistir en que los comentarios sobre una hipotética depresión “es hablar por hablar”. También aseguró que no tiene apoyo para su salud mental: “No, pero la gente está contigo. Te apoyan, es la cultura española”.

El delantero francés reconoció que el Real Madrid “no ha estado a la altura de lo que se esperaba” en este inicio de temporada, “pero en el Real se espera a la segunda parte de la temporada. Es ahí cuando serás juzgado”.

En este sentido, admitió que su enorme afán competitivo “ha jugado a veces” en su “contra”, aunque lo atribuyó “a la pasión de competir”.

