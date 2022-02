Excampeón de UFC reta a futbolista Kurt Zouma, quien agredió a un gato

El futbolista Kurt Zouma se ha ganado la antipatía de muchas personas por haber agredido a su gato, lamentable hecho que quedó registrado en video.

El futbolista francés del West Ham United, de la Premier League, patea al minino y luego hasta lo abofetea en la cara.

El duro video fue publicado por el diario ‘The Sun’ y también se ha viralizado en las redes sociales. A pesar de que el deportista de 27 años pidió luego disculpas, el hecho está siendo investigado por el equipo de fútbol.

El elenco londinense aseguró además que no aprueba el maltrato animal y que tratará el asunto de manera interna con el futbolista.

El video ha indignado tanto a los aficionados que incluso algunos han llegado a retar al futbolista. Este es el caso del polaco Jan Blachowicz, excampeón de la UFC.

“Si eres tan duro intenta patearme a mí. Cero tolerancia a la crueldad animal”, colocó el luchador, contendiente número uno al título del peso semicompleto en la UFC.

If you are so tough mother****er, @KurtZouma, try to kick me.

What a piece of shit. No tolerance for animal cruelty.