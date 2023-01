Messi y Agüero en un abrazo durante un partido de la selección argentina de fútbol. Foto: Instagram Messi

Álex Puruncajas

Carismático y bromista. Así es visto el argentino Sergio ‘El Kun’ Agüero, la estrella que tendrá la Noche Amarilla de Barcelona Sporting Club, el sábado 28 de enero del 2023.



Se retiró del fútbol profesional tras sufrir una arritmia cardiaca que le impide competir a nivel profesional. Tras ello, el argentino empezó a disfrutar de otros ‘placeres de la vida’.



Entre algunos de esos ‘disfrutes’ se encuentran los festejos desmesurados y ‘pasarse’ de copas por el título mundial de la selección argentina. Al menos así lo confesó en su canal de Twitch.



Agüero tiene 34 años y está retirado del fútbol profesional por su complicación médica. El argentino pasó por clubes como el Atlético de Madrid y el Manchester City de Inglaterra, equipo en el que es considerado una leyenda.



'Tomé bastante'

La alegría era total tras el título obtenido por la selección argentina en el Mundial de Catar. El ‘Kun’ Agüero formó parte de la delegación de jugadores, pese a que ya no forma parte de la ‘Albiceleste’.



La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lo incluyó como parte de la delegación. El ex goleador bajó a la cancha y estuvo con los jugadores. Tras eso, hubo un festejo con bebida.



Por esto, el capitán argentino Lionel Messi, quien es su amigo personal, lo reprendió.



“Tomé bastante, pero estaba sin comer. Viste que te pega el doble si no comés. Salimos campeones del mundo, estaba metiéndole y dije ‘ya fue, si me pasa algo, que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo”.



“En un momento Leo se enojó y me dijo ‘pará’. Somos campeones del mundo, pa. Y ahí seguí de nuevo. Estaba tan bien, que creo que el corazón estaba perfecto. Estaba feliz y no pasaba nada. Entonces me pegó el doble el alcohol”, relató Agüero.

Estaba tan feliz y con la resaca que se olvidó que su hijo Benjamín estaba en el hotel. “Me querían llevar a Argentina. Yo ya me iba a ir en el avión de la Selección y me acordé de Benja, que estaba en el departamento. ¿Qué querés que lo deje tirado? Ahí le dije ‘Benja, no te voy a dejar tirado, guacho’. Estaba tan cebado que me olvidaba de todo, boludo. Una locura”.

Excederse en el esfuerzo físico



En la cancha tras el título argentino ante Francia, no le importó nada y levantó a Messi en sus hombros.

“No puedo creer que alcé la Copa del Mundo y que alcé al mejor del mundo. Eso sí, me dolía mucho la espalda, Leo, la c... de tu madre. Al principio, cuando lo levanté, dije ‘mierda, pesa”, recordó

“Llegó un momento que con el ‘muchaaachos’ y el ‘dale campeón’, al principio saltaba para que Leo también saltara, pero llegó un momento en que me empezaron a agarrar puntadas fuertes atrás”, contó entre risas.



“En un momento no podía más. No iba a dar la vuelta ni en pedo. Si la daba entera, terminaba en un hospital porque no podía más. Él (Messi) se dio cuenta, porque en un momento lo miré y me entendió. Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó”, añadió el exfutbolista.

Apostar y ganar

El ‘Kun’ se llevó USD 80 000 por apostar como Messi por el mejor del mundo. Le tenía fe a su amigo y no falló.



El argentino defendió a ‘La Pulga’ y el título de la Albiceleste. “¿Quién dice que fue robo? ¿Robo para qué? Robo no hubo nada. Es más, en el segundo penal que le dan a Francia, uno de ellos la toca con la mano y parece que nadie lo vio. Siga, siga y penal. 3 a 3″.

