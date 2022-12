Sergio 'Kun' Agüero jugará un torneo semiprofesional

Sergio Agüero, jugador del FC Barcelona y de la Selección de Argentina. Foto: EFE

Redacción Deportes

Un problema cardiaco lo obligó a retirarse del fútbol, pero en este 2023, Sergio Agüero volverá a las canchas para jugar la Kings League, un torneo semiprofesional organizado por Gerdad Piqué.

Se trata de un torneo formado por 12 equipos, que se disputará en el Cupra Stadium, de Barcelona, España. El pasado 28 de diciembre de 2022 se realizó el ‘Draft’, en el que Sergio Agüero dio la sorpresa al anunciar que jugaría.

El ‘Kun’ es el organizador del equipo Kunisports y sorprendió a quienes presenciaban el Draft, cuando anunció que él sería el duodécimo jugador del equipo.

“Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisioterapeuta y me estoy preparando físicamente”, dijo Sergio Agüero, que estuvo en la conferencia de manera virtual.

Además de su presencia, Sergio Agüero adelantó que llevaría a otras exfiguras del fútbol mundial a la competencia, sin detallar los nombres.

“Elegimos sólo un delantero porque sabemos que podemos tener muy buenos delanteros como jugador 12. Quiero decirles a los chicos que van a compartir con jugadores muy top. No voy a decir quiénes son”, dijo Sergio Agüero.

El retiro del ‘Kun’ Agüero

Agüero se retiró en diciembre del 2021, tras una afección cardiaca. El delantero sufrió un episodio durante un partido con el Barcelona de España, que fue su último club. Salió de la cancha ante la preocupación de los hinchas.

Tras varios días de estudios exhaustivos, se determinó que Agüero sufría de arritmia ventricular, una condición que le impediría mantenerse en la alta competencia. Anunció su retiro con lágrimas, durante una conferencia de prensa.

Desde antes de su retiro, Sergio Agüero ya se destacaba como un reconocido ‘streamer’, pasión a la que ahora le dedica más tiempo.

