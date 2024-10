Cantera Orense transita sus primeros kilómetros en el fútbol de la Segunda Categoría de El Oro y rápidamente se ganó un espacio para disputar uno de los dos cupos disponibles para la Liga Pro Serie B de 2025.

El plantel de jugadores de Cantera Orense está conformado por jóvenes jugadores que se forman en las categorías juveniles de Orense, club de la Liga Pro Serie A, del que es su filial.

Juan Lupú, Anthony Moreno, Walter Carabalí, Jonathan Arboleda, Roosevelt Zambrano, Ariel Castillo, Alex Rodríguez, Maykel Pérez, Marvin Ortiz, Danny Agurto, Cristhian Díaz y Willian Rivas son los canteranos convocados para lo que fueron los treintaidosavos de final.

El siguiente reto de los de la provincia de El Oro será el Deportivo Quito, uno de los favoritos para llegar a las instancias finales y regresar a la Serie B luego de nueve años de ausencia.

El juego de ida entre Cantera Orense y el Quito, válido por los dieciseisavos de final, está programado para el domingo 20 de octubre de 2024 en el Complejo Deportivo Euclides Palacios, desde las 10:00.

Para el Ascenso Nacional, Cantera Orense reforzó su plantel con el defensa central Koob Hurtado, que en el 2022 fue noticia en el país por haber dejado temporalmente el fútbol profesional para trabajar en los Estados Unidos en el área de la construcción.

Koob Hurtado y su llamativa historia

Para el segundo semestre de 2024, Koob David Hurtado Arboleda, nacido el 19 de julio de 1985 en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, se unió a Cantera Orense como uno de sus refuerzos.

Llegó a firmar por el Cobreloa de Chile y en Ecuador defendió a la Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Liga de Portoviejo, entre otros.

En enero de 2022, cuando se dio a conocer que se encontraba trabajando en Estados Unidos como repartidor y en labores de construcción, aseguró que aún no se retiraba del fútbol.

Llamado alguna vez el ‘Balotelli ecuatoriano’, el fornido zaguero que también defendió al Aucas, Independiente del Valle y la Liga de Loja se sentía “bendecido” por su trabajo.

Su rutina empezaba desde muy temprano, poco después de las 05:00, para poder tomar el tren que lo lleva de Brooklyn a Manhattan, en Nueva York, donde trabajaba.

“El 18 de este mes cumplo cinco meses acá. No es fácil, pero gracias a Dios me va de maravilla. Tengo personas que me han dado una acogida importante para poderme quedar. Acá se vive en verdad el sueño americano porque no se tiene tiempo para dormir”, aseguraba entre risas.

“Acá la vida es muy acelerada. Mi rutina es levantarme a las 05:30, cepillarme la boca, cambiarme y caminar al tren para Manhattan que es donde trabajo. Eso todos los días, Gracias a Dios”, añadía.

Antes de dedicarse a pintar paredes o pulir pisos, entre otras actividades que le ha tocado aprender, a inicios del 2021 también trabajó en Minneapolis, Minnesota, y entregaba colchones, muebles, sillas a domicilio.

Luego regresó a Ecuador y hasta se unió al Bonita Banana de Pasaje, en El Oro, en la Segunda Categoría.

A mediados del 2021 incluso tuvo ofertas de clubes de la Serie B, pero lo que le ofrecían económicamente no lo satisfizo y decidió retornar otra vez a Estados Unidos.

“Acá también juego en los barriales y me pagan 100 y hasta 200 dólares por un partido de índor y así me mantengo. También voy al gimnasio, trato de mantenerme bien para tener una buena vejez. Yo no me he retirado del fútbol todavía. Opté por venir porque la economía está dura en el país, pero no me he retirado“, afirmaba.

Hurtado brilló en Liga de Loja

Hurtado hizo un recuento de su trayectoria deportiva y aseguró que uno de sus mejores momentos en el fútbol los vivió en la Liga de Loja, en el 2012.

“Se hicieron cosas importantes para el club y la ciudad. De ahí di el salto para ir a Liga de Quito y otro momento importante para mí fue en Liga de Portoviejo, en el 2019, que subimos con el club, pero lamentablemente el equipo volvió para abajo por cuestiones dirigenciales. Es un equipo con una hinchada muy grande.”, recordó el defensa de 1,83 metros.

En su niñez y adolescencia se perfilaba más como boxeador que futbolista. En el Guabo, El Oro, lo conocían más por realizar fintas y lanzar golpes que por patear una pelota.

“Yo nunca había jugado fútbol, nunca, pero gracias a Dios me fui a probar al Deportivo Cuenca, me quedé en la sub-20 y de una me subieron al primer equipo. Eso fue una bendición y pude llegar a ser profesional”, aseguró.

El ‘Balotelli ecuatoriano’ siempre admiró a delanteros como Carlos ‘Cuqui’ Juárez, Wálter ‘Mamita’ Calderón, Eduardo ‘Tanque’ Hurtado, entre otros. “Ya después cuando tuve de compañeros a (Marcelo) Fleitas, (Segundo) Matamba, (Raúl) ‘Pavo’ Noriega, Wilson Carabalí, Marcelo Velasco, Omar Guerra, jugadores que te motivaban dentro del campo juego.

Fueron los primeros compañeros de experiencia que tuve y por los que pude saber lo que era un camerino y un compañero de alto nivel”, recordó Koob Hurtado, el ecuatoriano que ahora vivió en los Estados Unidos y que anhelaba retornar a un club profesional, algo que en Cantera Orense lo está cumpliendo.

