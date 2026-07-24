Klopp va a Alemania: estas selecciones cambiaron de DT tras el Mundial

El Mundial de 2026 contó con 48 selecciones y sacudió banquillos en los equipos participantes en función de su rendimiento. Aunque hubo selecciones de las que sus entrenadores se marcharon, ocho ya incorporaron a sus nuevos técnicos.

Jürgen Klopp, el último DT confirmado, tomará Alemania tras el Mundial

Este viernes 24 de julio del 2026,Jürgen Klopp fue anunciado como nuevo DT de Alemania. El estratega reemplazará a Julian Nagelsmann tras la eliminación del equipo europeo en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El entrenador alemán fue presentado y se planteó como objetivo que, en un futuro, se pueda comentar sobre el éxito de su escuadra y que esta sea un referente para otras. A su vez, señaló que, a pesar de su deseo y la expectativas, llegar a lo más alto es un proceso del cual requiere tiempo.

Klopp, quien cosechó éxitos en Liverpool y Borussia Dortmund, también reconoció el potencial del equipo y dejó un mensaje. “Si en algunos momentos, todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Juan Nagelsmann y con Thomas Tuchel. Sé que en otros países es peor”, señaló.

Otras selecciones con nuevo DT tras el Mundial de 2026

Entre las selecciones que ya han anunciado otro entrenador después del Mundial 2026 se encuentran México, Portugal, Croacia, Jordania, Alemania, Bélgica, Uruguay y Túnez.

En el caso de los elencos europeos, Portugal reemplazó a Roberto Martínez por Jorge Jesús; Croacia, a Zlatko Dalic por Slaven Bilic; y Bélgica, a Rudi García por Mark van Bommel. Dentro de los cuadro de América, México designó a Rafael Marquez tras la salida de Javier Aguirre y Uruguay, a Diego Forlán —interinamente— luego de que se marchase Marcelo Bielsa.

Jordania contará con Ezzaki Badou, quien sustituye a Jamal Sellami. Túnez tendrá a Mouine Chaabani después de que Hervé Renard tomara el mando en pleno Mundial luego de la destitución de Sabri Lamouchi.

¿Qué pasa con la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador también cuenta con el cargo de director técnico vacante. El equipo se despidió de Sebastián Beccacece después de la eliminación en dieciseisavos de final frente a México.

El combinado nacional aún no ha cerrado un acuerdo con ningún director técnico y valora candidatos. EL COMERCIO pudo conocer, según fuentes cercanas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que la semana del 27 de julio se realizará el primer corte y aún no ha existido acercamientos con ningún entrenador.

Francisco Egas, presidente de la entidad, señaló que se espera contar con un nuevo entrenador hasta finales de agosto del 2026.