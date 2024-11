Con apenas 15 años, Kendry Páez debutó en el fútbol profesional en 2023 y, desde entonces, su carrera ha ido en ascenso. Este rápido crecimiento lo convirtió en blanco de críticas y elogios desde muy joven.

Cuando Páez brilla en la cancha, es alabado y catalogado como el gran futuro de la Selección de Ecuador. Sin embargo, cuando se equivoca, las críticas y comentarios negativos no tardan en aparecer, desmereciendo sus esfuerzos.

Hoy, a sus 17 años, y con una exposición mediática muy alta debido a su meteórico ascenso, Kendry ha aprendido a manejar las expectativas y críticas que llegan con la fama.

Kendry Páez y su manejo de las críticas

Kendry Páez y Justin Lerma, dos de las mayores promesas de Independiente del Valle, ambos con su futuro en Europa (Páez vendido al Chelsea y Lerma al Borussia Dortmund), brindaron una entrevista a CNN. En esta entrevista, la periodista Ana María Cañizares le preguntó a Páez cómo es lidiar con las críticas a una edad tan temprana.

“Para la edad que tengo y lo que me ha tocado vivir, ha sido un poco difícil. La gente siempre está pendiente de lo que hago; si cometo algún error, las críticas no tardan en llegar”, comentó el volante ofensivo.

Páez también destacó el papel fundamental de su familia y su círculo cercano para mantenerlo enfocado en el deporte y no en los comentarios negativos.

“Siempre van a existir comentarios negativos, pero la gente que me rodea me apoya y me ayuda a mantenerme concentrado en el fútbol, incluso cuando las cosas no salen bien”, añadió.

Kendry Páez y sus números como profesional

Desde su debut en 2023, Kendry Páez ha disputado 65 partidos con Independiente del Valle, anotando 13 goles, ocho de ellos en esta temporada, y repartiendo seis asistencias.

Además, ha ganado dos títulos: la Supercopa Ecuador y la Recopa Sudamericana, ambas en 2023.

En cuanto a su participación con la Selección de Ecuador, Páez ha jugado 16 partidos, en los que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias.