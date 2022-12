Karim Benzema anuncia su retiro de la selección de Francia

Kylian Mbappe, Karim, Benzema y Christopher Nkunku en una foto de archivo de Mohammed Badra. Foto: EFE.

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema dejó abierta la puerta a su retirada de la selección francesa con un enigmático mensaje en Twitter publicado un día después de que Francia perdiera la final del Mundial de Qatar contra Argentina.

"He hecho esfuerzos y errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba", señala el jugador sobre una foto vestido con el uniforme de la selección francesa.

Karin Benzema no pudo jugar el torneo mundial de Qatar 2022 por una lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo. El actual Balón de Oro fue apartado de la concentración francesa y volvió a Madrid para continuar su recuperación. Hace pocos días, fue observado en plenitud jugando un amistoso en la Ciudad deportiva del Real Madrid.

Ante la recuperación de su lesión, Didier Deschamps, entrenador de Francia, fue consultado por la posible inclusión de Benzema en la convocatoria para la final del Mundial 2022. El estratega rechazó las preguntas sin dar una respuesta específica.

Karim Benzema tenía la posibilidad de volver a disputar un Mundial con Francia después de 8 años, cuando fue apartado de la selección por el caso Valbuena, un caso de extorsión al jugador Mathieu Valbuena del cual se llegó a presumir que Benzema sería cómplice o sospechoso. Finalmente el caso se cerró sin culpar al delantero galo.

El mensaje deja abierta la puerta a su retirada internacional tras una tormentosa relación con la selección, que acaba con la lesión que le obligó a abandonar Catar dos días antes del debut de Francia en el Mundial.

