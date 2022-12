Moisés Caicedo podrá ser fichado por Chelsea o Liverpool

Nuevamente se habla que Chelsea o Liverpool serían los más interesados en fichar al mediocampista del Brighton, el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Así se conoció el sábado 17 de diciembre de 2022 por la cadena británica Sky Sports. Además, en la sección deportiva del diario británico The Sun recoge que el Chelsea acelerará en las próximas semanas por el fichaje de Caicedo y que Liverpool lo ve como opción en caso de no fichar a Jude Bellingham.

El mediocampista, de reciente participación en el Mundial de Qatar 2022 y autor del gol en la derrota frente a Senegal, se destacó entre el final de la temporada anterior y el arranque de la actual bajo el mando de Graham Potter, quien precisamente comanda al Chelsea.

Según los reportes internacionales, los clubes de la Premier League no sostienen negociaciones con el Brighton, pero el ecuatoriano es uno de los jugadores que están observando.

Sin embargo, se conoce que Caicedo tiene contrato con las 'Gaviotas' hasta junio de 2025 y la intención inicial del club no apunta a una posible transferencia en el mercado de fichajes.

Chelsea and Liverpool are interested in Brighton midfielder Moisés Caicedo 👀💭 pic.twitter.com/5DDEi6uZpC