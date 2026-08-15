Josué Caicedo debutó en el FC Barcelona B

Josué Caicedo tuvo sus primeros minutos como jugador del Barça Atlètic en la victoria por 2-1 ante L’Hospitalet, en el tercer partido de pretemporada del equipo dirigido por Juliano Belletti, disputado en el Camp d’Esports de L’Hospitalet.

Josué Caicedo jugó 30 minutos

Josué Caicedo ingresó al terreno de juego en el minuto 60, junto con Villar y Gistau, para disputar la última media hora del encuentro. Así, el lateral izquierdo comenzó a sumar experiencia con el conjunto azulgrana durante la preparación de la nueva temporada.

Su estreno llegó cuando el Barça Atlètic ya ganaba 0-2 y mantenía el control del partido. Ignasi Quer y Shane Kluivert habían marcado en la primera mitad, en la que el equipo catalán mostró superioridad con la posesión y generó varias ocasiones frente al arco local.

Tras su ingreso, Caicedo tuvo una participación principalmente enfocada en el trabajo defensivo y la intensidad sin balón. El ecuatoriano también colaboró en las acciones ofensivas y ofreció ayudas a sus compañeros durante los minutos que permaneció sobre el terreno.

El partido cambió en el tramo final cuando L’Hospitalet consiguió descontar en el minuto 80. Jamal Khodr aprovechó un error defensivo para marcar el 1-2 y darle emoción a los últimos minutos, aunque el Barça consiguió conservar la ventaja hasta el pitazo final.

La victoria permitió al Barça Atlètic conseguir su primer triunfo de la pretemporada. El conjunto azulgrana mostró una propuesta basada en la posesión y el control del balón.

El equipo catalán continuará trabajando en la Ciudad Deportiva y tendrá por delante una semana con dos nuevos partidos de preparación, frente a Europa y Reus. Josué Caicedo buscará aprovechar esos encuentros para sumar más minutos y consolidar su adaptación al equipo.

Primer entrenamiento de Caicedo

El Barça Atlètic retomó los entrenamientos el martes 11 luego de dos días de descanso tras una intensa semana en la Vall d’en Bas, según reportó el sitio web oficial del conjunto español.

La novedad fue el ecuatoriano Josué Caicedo, de 18 años, quien pisó por primera vez las instalaciones de la Ciutat Esportiva para sumarse al club procedente de Liga de Quito.

En su primera sesión a las órdenes de Juliano Belletti, Caicedo conoció a sus compañeros y completó la práctica como azulgrana. El joven defensor llega para reforzar el lateral izquierdo del filial y afianzar las variantes defensivas con miras al inicio del torneo oficial.

La otra novedad de la mañana fue la incorporación de Shane Kluivert, quien se sumó al grupo tras haber completado las primeras cuatro semanas de pretemporada con el primer equipo.

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