Joel Ordóñez fue titular en la derrota del Brujas ante el Sporting Lisboa en Champions League

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El Club Brujas, que tuvo como titular al ecuatoriano Joel Ordóñez, cayó 3-0 ante el Sporting Lisboa este miércoles 26 de noviembre, por la quinta jornada de la fase de liga de la Uefa Champions League 2025/26, en el Estadio José Alvalade.

El defensor ecuatoriano disputó los 90 minutos y tuvo una actuación irregular en una noche complicada para su equipo.

Ordóñez registró dos intercepciones, cinco despejes y tres recuperaciones, además de ganar solo 2 de 8 duelos disputados. Aunque intentó salir jugando desde el fondo, el cuadro portugués aprovechó los espacios y castigó con contundencia.

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El Sporting Lisboa fue letal en ataque

El Sporting Lisboa impuso condiciones desde el inicio del encuentro.

El primer gol llegó tras una jugada del mozambiqueño Geny Catamo, quien desbordó por la banda derecha y remató dentro del área. El portero Jackers rechazó el disparo, pero Geovany Quenda aprovechó el rebote para abrir el marcador.

Pocos minutos después, nuevamente Catamo generó peligro al ceder un pase a Rodrigo Suárez, que definió con un toque sutil ante el arquero para poner el 2-0 parcial.

En la segunda mitad, el Club Brujas intentó reaccionar y mejoró en la posesión, con Joel Ordóñez participando activamente en la salida de balón. Sin embargo, el Sporting volvió a golpear a través del exbarcelonista Francisco Trincão, quien selló el 3-0 definitivo tras una asistencia de Quenda.

El Brujas, en caída libre

Con esta derrota, el Brujas quedó prácticamente sin opciones de clasificación.

El equipo belga ocupa la casilla 26 de la tabla general con cuatro puntos, producto de una sola victoria, un empate y tres derrotas consecutivas en la Champions League.

El conjunto dirigido por Nicky Hayen atraviesa un momento crítico, con cuatro partidos seguidos sin ganar y una defensa que ha recibido nueve goles en ese lapso.