El París Saint-Germain protagonizó un verdadero partidazo este miércoles 26 de noviembre, al imponerse 5-3 al Tottenham Hotspur en un duelo lleno de goles, remontadas, expulsiones y hasta ‘ley del ex’, por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Uno de los protagonistas del encuentro fue el ecuatoriano Willian Pacho, quien marcó el cuarto gol del compromiso en un momento clave para encaminar la victoria. Además, volvió a firmar una actuación destacada en defensa, ratificando su gran momento en el club francés.
Con esta importante victoria, los dirigidos por Luis Enrique ascendieron al segundo lugar de la clasificación con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota.
El PSG, además, se consolidó como la mejor ofensiva del torneo, con 19 goles a favor en cinco partidos.
Por su parte, el Tottenham perdió su invicto en la Champions League y cayó al puesto 16, con ocho unidades.
Vitinha, la figura del encuentro
Aunque el PSG tuvo varias actuaciones destacadas, el mediocampista Vitinha fue elegido la gran figura del partido.
El portugués firmó una actuación sobresaliente, con tres goles, incluyendo dos potentes remates desde media distancia que significaron el 1-1 y el 2-2, y un penal convertido para cerrar la goleada (5-3).
El gol de Willian Pacho
El ecuatoriano Willian Pacho apareció en el momento justo. En un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda, el defensor central aprovechó un rebote dentro del área y con un remate de pierna derecha envió el balón al fondo de las redes para marcar el cuarto tanto del PSG.
Alineaciones de PSG vs. Tottenham
PSG: Lucas Chevalier (arquero); Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (defensas); Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (volantes); Bradley Barcola, Quentin Ndjantou, Kvicha Kvaratskhelia (delanteros).
Tottenham: Guglielmo Vicario (arquero); Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence (defensas); Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Damari Gray, Pape Sarr (volantes); Richarlison y Randall Kolo Muani (delanteros)..
Alineaciones listas
El PSG y el Tottenham presentan sus oncenas.
-
PREVIA
Saltan los equipos a la cancha del Parque de los Príncipes.
-
Minuto 1
Arranca el partido entre París Saint-Germain y Tottenham Hotspur, válido por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.
-
Minuto 5
Dominio del PSG que tiene replegado a los ‘Spurs’, pero aún no logran incidir en el marcador los dirigidos por Luis Enrique.
-
Minuto 10
De a poco el conjunto de Inglaterra empezó a crecer en el partido. Intentan dañar por las bandas.
-
Minuto 15
Lucas Bergvall está siendo el más peligroso de los Spurs, que se asientan por la banda izquierda para buscar el centro y atacar esos espacios.
-
Minuto 18
Primero Fabián Ruiz y ahora Khvicha Kvaratskhelia intentaron hacerse presentes con remates lejanos, pero ambos se fueron ligeramente desviados.
-
Minuto 25
Es una sinfonía del PSG en el Parque de los Príncipes: amplios dominadores del esférico en los últimos minutos, donde Vicaría ha tenido intervenciones clave para mantener la igualdad.
-
Minuto 35
¡GOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM! Richarlison abre el marcador en Francia: el brasileño aprovechó un cabezazo de Kolo Muani en el área y definió solo frente al arco.
-
Minuto 44
¡GOLAZOOOOOOO del PSG! Vitinha, uno de los líderes del cuadro francés, sacó potente derechazo desde fuera del área y la clavó en el ángulo para empartar el marcador.
-
45+1'
Se termina el primer tiempo en Francia. Se van al descanso con un empate 1-1.
-
Minuto 46
Inicia el segundo tiempo en el Parque de los Príncipes. Luis Enrique modificó su equipo. Salió Nuno Mendes e ingresó Lucas Hernández.
-
Minuto 49
¡GOOOOOOOOL DE LOS SPURS! Kolo Muani hizo efectiva la ley del ex con un remate a quemarropa después de una salvada en la línea de Willian Pacho.
-
Minuto 53
¡GOLAZOOOOOO del PSG! Vitinha selló su doblete ahora con un zurdazo desde los linderos del área.
-
Minuto 58
¡GOOOOOOL DEL PSG! Error garrafal de los Spurs en la salida, aprovechado por el cuadro local para que Fabián Ruiz marque el 3-2.
-
Minuto 64
¡GOOOOOOL del PSG! Willian Pacho puso el cuarto del partido tras encontrarse con la pelota en el área y sacó un potente remate.
-
Minuto 73
¡GOOOOOOOL de los Spurs! Kolo Muani logró su doblete y descontó en el partido.
-
Minuto 76
¡GOOOOOOOOl del PSG! Vitinha logró su triplete desde el punto penal.