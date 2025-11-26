El París Saint-Germain protagonizó un verdadero partidazo este miércoles 26 de noviembre, al imponerse 5-3 al Tottenham Hotspur en un duelo lleno de goles, remontadas, expulsiones y hasta ‘ley del ex’, por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Uno de los protagonistas del encuentro fue el ecuatoriano Willian Pacho, quien marcó el cuarto gol del compromiso en un momento clave para encaminar la victoria. Además, volvió a firmar una actuación destacada en defensa, ratificando su gran momento en el club francés.

Con esta importante victoria, los dirigidos por Luis Enrique ascendieron al segundo lugar de la clasificación con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota.

El PSG, además, se consolidó como la mejor ofensiva del torneo, con 19 goles a favor en cinco partidos.

Por su parte, el Tottenham perdió su invicto en la Champions League y cayó al puesto 16, con ocho unidades.

Vitinha, la figura del encuentro

Aunque el PSG tuvo varias actuaciones destacadas, el mediocampista Vitinha fue elegido la gran figura del partido.

El portugués firmó una actuación sobresaliente, con tres goles, incluyendo dos potentes remates desde media distancia que significaron el 1-1 y el 2-2, y un penal convertido para cerrar la goleada (5-3).

El gol de Willian Pacho

El ecuatoriano Willian Pacho apareció en el momento justo. En un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda, el defensor central aprovechó un rebote dentro del área y con un remate de pierna derecha envió el balón al fondo de las redes para marcar el cuarto tanto del PSG.

FESTEJO ECUATORIANO: Pacho marcó el 4-2 de PSG ante Tottenham.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/28GacyGF48 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025

Alineaciones de PSG vs. Tottenham

PSG: Lucas Chevalier (arquero); Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (defensas); Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (volantes); Bradley Barcola, Quentin Ndjantou, Kvicha Kvaratskhelia (delanteros).

Tottenham: Guglielmo Vicario (arquero); Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence (defensas); Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Damari Gray, Pape Sarr (volantes); Richarlison y Randall Kolo Muani (delanteros)..

