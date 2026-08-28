Joel Ordóñez no jugará en Crystal Palace, ¿por qué se cayó su fichaje?

Lo que parecía encaminado a convertirse en uno de los fichajes más importantes de un futbolista ecuatoriano en este mercado terminó por caerse.

Joel Ordóñez no jugará en el Crystal Palace y continuará en el Club Brujas de Bélgica después de no recibir el visto bueno médico previo a su incorporación al conjunto inglés.

El defensor ecuatoriano estaba muy cerca de convertirse en nuevo jugador de las ‘Águilas’ mediante una operación que contemplaba un préstamo con obligación de compra por más de 35 millones de dólares, además de variables.

Sin embargo, la negociación se frustró en su etapa final. La lesión que Ordóñez arrastra desde el Mundial 2026 generó dudas en el Crystal Palace, que finalmente decidió no continuar con la operación.

¿Por qué se cayó el fichaje de Joel Ordóñez al Crystal Palace?

El jueves 27 de agosto, Joel Ordóñez se sometió a los exámenes médicos con el Crystal Palace. Superar esta instancia era uno de los últimos requisitos para concretar oficialmente su llegada a la Premier League.

Sin embargo, este viernes 28 de agosto se conoció que el ecuatoriano no recibió el visto bueno necesario para completar la transferencia.

Según informó el periodista belga Sacha Tavolieri, quien siguió de cerca las negociaciones, Crystal Palace decidió dar marcha atrás después de las pruebas médicas.

“No superó las pruebas médicas. Crystal Palace finalmente decidió cambiar de opinión sin esperar los resultados finales”.

De esta manera, la operación quedó descartada cuando Ordóñez parecía estar a un paso de convertirse en nuevo jugador del conjunto inglés.

La lesión que frenó la llegada de Joel Ordóñez a la Premier League

El principal inconveniente para completar la transferencia fue el estado físico del defensor ecuatoriano.

Ordóñez sufrió una fractura en el quinto metatarsiano después de su participación con Ecuador en el Mundial 2026 y todavía se encuentra en proceso de recuperación.

La lesión le ha impedido disputar partidos con el Club Brujas durante el inicio de la temporada 2026-2027.

Las dudas alrededor de su recuperación terminaron pesando en la decisión del Crystal Palace, que optó por no completar una operación que habría llevado al ecuatoriano por primera vez a la Premier League.

Joel Ordóñez seguirá en el Club Brujas

Tras frustrarse la negociación, Ordóñez continuará su carrera en el Club Brujas y deberá enfocarse en completar su recuperación antes de regresar a las canchas.

Además, las posibilidades de concretar inmediatamente una transferencia a otro equipo son reducidas debido a la situación de los diferentes mercados europeos.

Para el defensor será otro mercado de fichajes en el que estuvo cerca de dar el salto a una de las principales ligas de Europa, pero finalmente no consiguió concretarlo.

Anteriormente, Ordóñez estuvo cerca de fichar por el Olympique de Marsella, aunque las diferencias económicas entre los clubes impidieron que la operación avanzara.

Posteriormente, Crystal Palace también mostró interés en contratarlo y llegó a presentar una propuesta superior a los USD 40 millones, pero en aquella ocasión fue el Club Brujas el que decidió mantener al ecuatoriano en su plantilla.

Esta vez el escenario fue diferente. Existía un acuerdo encaminado para su llegada a Inglaterra, pero su situación física terminó convirtiéndose en el principal obstáculo.

Ahora, Joel Ordóñez deberá recuperar su mejor condición con el Club Brujas y esperar una nueva oportunidad para dar el salto a una de las grandes ligas europeas en el próximo mercado de fichajes.