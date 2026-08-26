Crystal Palace acelera por Joel Ordóñez y supera al Aston Villa en las negociaciones

El futuro de Joel Ordóñez apunta cada vez con más fuerza hacia la Premier League. Aunque hasta hace pocos días Aston Villa aparecía como el principal candidato para fichar al defensor ecuatoriano, este miércoles 26 de agosto Crystal Palace tomó la delantera y quedó cerca de cerrar su incorporación.

El zaguero, de 22 años, se consolidó durante las últimas temporadas como uno de los defensores más destacados del fútbol belga. Su rendimiento con el Club Brujas despertó el interés de varios equipos europeos y ahora podría abrirle las puertas de una de las ligas más importantes del mundo.

Incluso, durante el mercado anterior, el Olympique de Marsella intentó incorporarlo, pero el conjunto belga decidió mantenerlo en su plantilla.

Ahora, después de cuatro temporadas en Bélgica, Crystal Palace aceleró las negociaciones y desplazó al Aston Villa en la carrera por quedarse con el seleccionado ecuatoriano.

Crystal Palace acelera el fichaje de Joel Ordóñez

Los periodistas especializados en el mercado de fichajes Fabrizio Romano y Sacha Tavolieri informaron que las negociaciones entre Crystal Palace y Club Brujas se encuentran muy avanzadas.

Según estas versiones, ambos clubes ya tienen encaminada la documentación de una operación que se realizaría mediante una cesión con obligación de compra.

Sin embargo, antes de completar su llegada, existe un paso fundamental: Joel Ordóñez deberá superar los exámenes médicos.

El defensor ecuatoriano arrastra una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas durante las últimas semanas, por lo que su estado físico será determinante para concretar definitivamente la transferencia.

“Crystal Palace y Club Brugge ya han preparado toda la documentación para el traspaso de Joel Ordóñez en forma de cesión con obligación de compra. Si el defensor ecuatoriano supera las pruebas médicas, firmará inmediatamente como nuevo jugador del Crystal Palace”, informó Romano.

La operación tendría un valor cercano a los 35 millones de dólares, además de variables por objetivos.

De confirmarse esas condiciones, Ordóñez protagonizaría una de las transferencias más importantes de un futbolista ecuatoriano.

🚨🔵🔴 Breaking: Crystal Palace agree deal to sign Joel Ordóñez from Club Brugge.



The player also said yes to #CPFC.



Agreement done at fee worth €30m plus add-ons, as @tomaztaecke reported.



Deal now subject to medical tests as Ordóñez is currently injured. pic.twitter.com/cjmREiNA0e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026

Aston Villa perdió terreno por Joel Ordóñez

El escenario cambió rápidamente durante los últimos días.

Aston Villa había tomado ventaja inicialmente y aparecía como el destino más probable para el defensor. Sin embargo, las conversaciones perdieron fuerza y Crystal Palace aprovechó la situación para avanzar en su contratación.

De esta manera, el conjunto londinense aparece ahora como el mejor ubicado para quedarse con el central, aunque la operación todavía no puede considerarse cerrada hasta que complete satisfactoriamente las pruebas médicas y se formalice su incorporación.

Joel Ordóñez se consolidó como figura en Bélgica

La posible llegada a Inglaterra sería el siguiente gran paso en la carrera de un futbolista que salió muy joven del fútbol ecuatoriano.

Después de pasar inicialmente por el equipo filial del Club Brujas, Ordóñez se ganó un espacio en el primer plantel y comenzó a tener protagonismo desde los 19 años.

Desde entonces se convirtió en una pieza importante de la defensa y acumula 128 partidos y siete goles con el primer equipo.

Además, conquistó cinco títulos:

Dos ligas de Bélgica, en 2024 y 2026 .

. Una Copa de Bélgica .

. Dos Supercopas de Bélgica.

Su rendimiento en Europa también le permitió ganar terreno en la Selección de Ecuador.

Ordóñez debutó con la Tri en 2024 y acumula 20 partidos internacionales. También integró la convocatoria para la Copa América 2024 y posteriormente sumó minutos con Ecuador en el Mundial de 2026.