Jeremy Sarmiento vive una nueva etapa en su carrera futbolística. Tras dejar atrás la Premier League y el Championship de Inglaterra, el extremo ecuatoriano inició su aventura en la Serie A de Italia con el Cremonese.

Este lunes 15 de septiembre disputó sus primeros minutos en el empate 0-0 frente al Hellas Verona, válido por la tercera jornada del campeonato.

El jugador tricolor llegó al club en los últimos días del mercado de fichajes y, tras el parón internacional, comenzó como suplente. Ingresó en el segundo tiempo y tuvo la oportunidad de mostrarse en su debut oficial con el recién ascendido, que está sorprendiendo en el inicio de temporada.

El Cremonese ha iniciado con pie firme su regreso a la máxima categoría del fútbol italiano. Con el empate ante Verona, acumula siete puntos y se ubica en la tercera posición de la tabla, invicto tras tres jornadas. Solo Napoli y Juventus, ambos con puntaje perfecto (9 puntos), lo superan en la clasificación.

El debut de Jeremy Sarmiento

El ecuatoriano ingresó al minuto 58 en reemplazo de Vandeputte, por decisión del entrenador Davide Nicola, quien también dio paso al estreno del inglés Jamie Vardy.

Sarmiento se ubicó como interior y, aunque tuvo pasajes intermitentes, intentó aportar desequilibrio con regates y cambios de ritmo. Sus números reflejaron un buen inicio: 90 % de acierto en pases, dos pases clave, un remate a portería y 75 % de efectividad en regates.

De acuerdo con SofaScore, su calificación fue de 7.0, la más alta entre los suplentes que ingresaron en el Cremonese y la sexta mejor del partido.

Lo que viene para Sarmiento

El ecuatoriano tendrá más oportunidades este mes para consolidarse en el once del Cremonese o afianzarse como un revulsivo clave.

Cremonese vs Parma – Domingo 21 de septiembre, 08:00 (hora de Ecuador), en el Stadio Giovanni Zini. Será el debut de Sarmiento ante la afición local.

– Domingo 21 de septiembre, 08:00 (hora de Ecuador), en el Stadio Giovanni Zini. Será el debut de Sarmiento ante la afición local. Como vs Cremonese – Sábado 27 de septiembre, 08:00 (hora de Ecuador). Duelo frente a uno de los equipos sensación de la temporada, dirigido por Cesc Fàbregas.

