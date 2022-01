Jeremy Sarmiento renueva con Brighton & Hove Albion

El futbolista ecuatoriano Jeremy Sarmiento renovó hasta el 2026 con el Brighton & Hove Albion Football Club de la Premier League. Así lo anunció el club inglés este 31 de enero del 2022.

“El juvenil de 19 años tuvo un excelente progreso durante la primera mitad de la temporada con Albion, hizo su debut en la Premier League y recibió su primer partido internacional con Ecuador”, explica el equipo entre sus razones para renovar el contrato hasta junio del 2026.

En su equipo esperan que vuelva al plantel principal a finales de febrero, después de recuperarse de una lesión en su debut en la Premier en diciembre del 2021.

“Encantado de haber firmado un nuevo contrato con el Brighton & Hove Albion“, publicó el futbolista en sus redes sociales.

Con la Tri, Sarmiento actuó ante Bolivia en Guayaquil, donde entró al cambio. Su buen juego agradó a Gustavo Alfaro, que lo ubicó como titular en los triunfos ante Venezuela, en Quito, y contra Chile, en Santiago.

Jeremy Leonel Sarmiento Morante, de 19 años, pasó por la academia Charlton Athletic antes de unirse al Benfica en 2018. De Portugal dio el salto al elenco de ‘Las Gaviotas’.

Brighton milita en la Premier League. Se ubica, de momento, en el noveno lugar de la tabla de clasificaciones entre 20 equipos.

