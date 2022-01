Moisés Caicedo regresa al Brighton por pedido de su club

El mediocampista Moisés Caicedo regresará al equipo inglés Brighton & Hove Albion, dueño de sus derechos deportivos. El anuncio lo hizo este miércoles 12 de enero del 2022 el equipo belga Beerschot en donde el ecuatoriano jugaba a préstamo.

“Brighton & Hove Albion ha retirado a Moisés Caicedo de su período de préstamo con Beerschot. Caicedo jugó en 14 juegos oficiales para Beerschot. Marcó dos goles y dio una asistencia” señala una nota del club belga.

Beerschot, colista de la Liga de Bélgica, confirmó en septiembre del año pasado la incorporación de Moisés Caicedo con un contrato a préstamo hasta finales de junio de 2022. El objetivo era que ‘Moi’ gane ritmo y minutos para regresar en mejor nivel a Inglaterra.

Brighton recalls Moises Caicedo.



