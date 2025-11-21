¡Bombazo para el fútbol ecuatoriano! Luego de un par días de rumores, se confirmó que el Inter Miami de Lionel Messi visitará Ecuador en febrero de 2026 para disputar un partido amistoso frente a Barcelona Sporting Club.

Aunque inicialmente se especuló que el partido formaría parte de la tradicional Noche Amarilla, se aclaró que se tratará de un evento independiente con fines comerciales, pensado como una exhibición internacional con gran impacto mediático.

Más noticias:

Barcelona SC se enfrentará al Inter Miami

La información fue confirmada por los periodistas Eduardo Erazo y Juan Francisco Rueda, cercanos al entorno de Barcelona SC, quienes conversaron con el empresario Daniel Molina, organizador del evento deportivo en el país.

“Barcelona SC será el rival del Inter Miami el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Monumental”, escribió Erazo en sus redes sociales.

El encuentro marcará la primera visita de Lionel Messi a Ecuador a nivel de clubes, y contará con la presencia de las principales estrellas del Inter Miami, entre ellas Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes serían parte del plantel que dispute la gira.

🚨 @BarcelonaSC 🟡⚫️ será el rival del @InterMiamiCF con la MSN el 7 de febrero 2026 en el Monumental‼️



En un repentino cambio de eventos, hoy por la mañana en una reunión de varias cabezas, se logró alcanzar los acuerdos necesarios para que el partido sea contra BSC en el… pic.twitter.com/PT8s8wdtK1 — Eduardo Erazo Veloz (@eduardoerazov) November 21, 2025

El proceso de negociación

Durante los últimos días, varios nombres sonaron como posibles rivales del Inter Miami, entre ellos Liga de Quito, Emelec e Independiente del Valle.

Sin embargo, según los reportes de Erazo y Rueda, las gestiones impulsadas por Esteban Paz (presidente de Leones FC) y Miguel Ángel Loor (titular de la Liga Profesional de Fútbol) fueron determinantes para cerrar el acuerdo con Barcelona SC.

El encuentro entre Barcelona SC e Inter Miami está previsto para el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Monumental de Guayaquil, y promete ser uno de los eventos deportivos más importantes del país.

Las veces que Messi jugó en Ecuador

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha disputado cuatro partidos oficiales en Ecuador defendiendo a la selección argentina.

Tres fueron en Quito y uno en Guayaquil:

Ecuador 2-0 Argentina (2009) – Eliminatorias Sudamericanas.

– Eliminatorias Sudamericanas. Ecuador 1-1 Argentina (2013) – Eliminatorias Brasil 2014.

– Eliminatorias Brasil 2014. Ecuador 0-3 Argentina (2017) – Clasificación al Mundial de Rusia, con un triplete de Messi.

– Clasificación al Mundial de Rusia, con un triplete de Messi. Ecuador 1-1 Argentina (2022) – Eliminatorias Qatar 2022.

De confirmarse la visita del Inter Miami, sería la primera vez que Messi juegue en Ecuador a nivel de clubes.