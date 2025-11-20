Lionel Messi, la gran figura del Inter Miami, podría regresar a Ecuador en 2026, aunque no vistiendo la camiseta de Argentina, sino la del equipo que dirige Javier Mascherano.

El club estadounidense, que actualmente disputa los playoffs de la MLS, ya planifica su pretemporada 2026, un año especial en el que estrenará su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, previsto para inaugurarse en abril.

¿Ecuador, destino de pretemporada del Inter Miami?

En los últimos días, varios medios y periodistas ecuatorianos han replicado versiones que apuntan a una gira de pretemporada del Inter Miami en Sudamérica, con Ecuador como una de las posibles paradas.

El periodista Vito Muñoz fue uno de los primeros en adelantar, el 19 de noviembre en el programa Marca 90, que el club de Messi visitaría el país.

Posteriormente, medios como El Canal del Fútbol ampliaron la información, mencionando que la gira incluiría también una escala en Perú.

Sin embargo, la versión más concreta la dio Eduardo Erazo, periodista cercano a Barcelona SC, en el programa Studio Fútbol.

Según sus declaraciones, el Inter Miami jugaría un amistoso ante Barcelona SC el 7 de febrero de 2026, como parte de su preparación para la nueva temporada.

Erazo incluso aseguró que, por contrato, el club vendría con todas sus figuras, incluyendo a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, además de Jordi Alba y Sergio Busquets, aunque ambos españoles habrían anunciado su retiro al finalizar 2025.

De ultimo momento a las 21:00, Erazo corrigió su información, asegurando que si vendrá Lionel Messi y el Inter Miami, pero ya no será en Guayaquil ni con Barcelona SC.

“Aquí Daniel Molina, empresario que los trae, reunido con el presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, hoy”, publicó en sus redes sociales.

Que viene el @InterMiamiCF es verdad‼️



Está firmado! Con Messi y todas sus figuras!



Sábado 7 de febrero estará en Ecuador, pero parece que Guayaquil se lo deja quitar y se va para Quito!



— Eduardo Erazo Veloz (@eduardoerazov) November 21, 2025

Hasta el momento, el Inter Miami no ha emitido un comunicado oficial sobre su calendario de pretemporada, por lo que la posibilidad de ver a Messi nuevamente en suelo ecuatoriano sigue en condición de rumor.

Las veces que Messi jugó en Ecuador

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha disputado cuatro partidos oficiales en Ecuador defendiendo a la selección argentina.

Tres fueron en Quito y uno en Guayaquil:

Ecuador 2-0 Argentina (2009) – Eliminatorias Sudamericanas.

– Eliminatorias Sudamericanas. Ecuador 1-1 Argentina (2013) – Eliminatorias Brasil 2014.

– Eliminatorias Brasil 2014. Ecuador 0-3 Argentina (2017) – Clasificación al Mundial de Rusia, con un triplete de Messi.

– Clasificación al Mundial de Rusia, con un triplete de Messi. Ecuador 1-1 Argentina (2022) – Eliminatorias Qatar 2022.

De confirmarse la visita del Inter Miami, sería la primera vez que Messi juegue en Ecuador a nivel de clubes.