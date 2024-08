Willian Pacho jugará desde la temporada 24/24 en el París Saint-Germain de Francia. El defensor, que milita en el Eintracht Frankfurt de Alemania, será el tercer ecuatoriano en jugar en el fútbol francés.

Su llegada al PSG se oficializó este lunes 5 de agosto de 2024, a través del experto en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, que anunció el fichaje del ecuatoriano al club parisino en sus redes sociales.

El Eintracht Frankfurt no será el único equipo beneficiado por la venta del ecuatoriano Willian Pacho, ya que gracias al mecanismo de Solidaridad FIFA, dos de los clubes donde se formó el defensor también recibirán ganancias.

La venta de Pacho al PSG se realizó por casi 44 millones de dólares, que lo convierten en el segundo ecuatoriano más caro de la historia.

Solo por detrás del Moisés Caicedo, que le costó al Chelsea de Inglaterra más de 130 millones de dólares.

🚨🔴🔵 William Pacho to Paris Saint-Germain, here we go! Agreement in place between PSG and Eintracht Frankfurt.



€40m fixed fee plus add-ons, five year deal to Pacho and payment terms also agreed.



Documents to be reviewed in next 24h then he will travel for medical this week. pic.twitter.com/II3p64dJsG