Ecuador amaneció con una noticia bomba en el mercado de fichajes del fútbol europeo. Uno de los ecuatorianos que milita en el viejo continente, Willlian Pacho, está a detalles de convertirse en jugador del París Saint-Germain, más conocido como PSG.

El impacto que ha tenido Pacho en Europa ha sido descomunal, ya que en apenas en dos años y medio, el ecuatoriano se ha consolidado como uno de los defensores centrales con mejor proyección en el mundo, ya que apenas tiene 22 años.

La noticia de la llegada de Willian Pacho al PSG, la soltó el periodista italiano experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, en horas de la madrugada de Ecuador.

Según Romano, el actual jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania está a detalles de convertirse en nuevo jugador del París Saint-Germain.

El fichaje del ecuatoriano le costará al equipo parisino un aproximado de 44 millones de dólares más complementos.

“Acuerdo con el jugador en términos personales. Se necesitan detalles finales sobre las condiciones de pago”, escribió el italiano en sus redes sociales.

Romano también informó que el PSG quiere sellar el acuerdo por Willian Pacho lo más rápido posible para que se incorpore al equipo esta misma semana y haga su respectivo examen médico.

